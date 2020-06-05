Коронавирус в Воронеже, последние новости на 5 июня 2020: вспышка COVID-19 в психиатрическом отделении, помогающие зараженным медики, открытие пляжей

В Воронежской области коронавирус выявили у 2466 человек. 1595 пациентов уже выздоровели. 18 человек с подтвержденным COVID-19 скончались.

В психиатрическом отделении Бутурлиновской районной больницы произошла вспышка коронавируса. 27 мая у одного из пациентов поднялась температура. После чего анализы выявили инфекцию у 13 пациентов и 14 сотрудников. Заболевание у всех протекает в бессимптомной или легкой форме. Отделение изолировали. В нем находятся 10 пациентов и шесть работников, которые не могут отправиться на карантин домой. Наблюдение и лечение проводит новая бригада специалистов с отрицательными тестами на коронавирус. Прокуратура заинтересовалась этим случаем и начала проверку.

Сотрудник управы Ленинского района заразился COVID-19. Несколько дней назад чиновник почувствовал симптомы простуды и решил сдать тест. Когда болезнь подтвердилась, трех сотрудников управы, которые работают в одном кабинете с инфицированным, отправили на карантин. Результаты их анализов еще не известны.

Дошел вирус и до администрации Семилук. Во время проверки всех сотрудников, у одного из них тест оказался положительным. У остальных - результаты отрицательные. Здания администрации сейчас дезинфицируют. Все люди, которые общались с зараженным, отправились домой на двухнедельную самоизоляцию.

6403 медработников участвуют в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе. Из них в стационарах - 1624 человека, в поликлиниках - 2036, в скорой помощи - 2688. Также создан резерв из 59 узких специалистов, согласившихся на работу в ковидных стационарах. Привлечены к оказанию помощи коронавирусным пациентам студенты и ординаторы ВГМУ им. Н.Н. Бурденко - 423 человека.

Пляжи в Воронежской области планируют открыть только на третьем этапе снятия ограничений. При этом отдыхающим придется соблюдать социальную дистанцию. Главный санитарный врач региона Игорь Механтьев отметил, что сейчас крайне необходимо ограничить доступ населения к местам массового отдыха у воды.

Тем временем показатели даже для второго этапа снятия ограничительных мер далеки от нормы. Коэффициент распространения инфекции: 1,14 (необходим 0,8), свободный коечный фонд для лечения больных равен 29,4% (при норме 50%), а вот тестирование на коронавирус в регионе идет ударными темпами: на 100 тысяч жителей - 174,3 (при норме 90).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.