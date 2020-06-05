2020-06-05T18:13:40+03:00
Общество

Воронежские власти усилили внимание к обеспечению жильем детей-сирот

И проведут новые торги среди застройщиков
Татьяна МИСТЮКОВА
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фото А.Булатовфото А.Булатов
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Губернатор Александр Гусев распорядился пересмотреть норматив стоимости одного квадратного метра при покупке регионом жилья для детей-сирот, что позволит полнее удовлетворять их потребности. Прежний норматив был утвержден Минстроем и сейчас составляет 39 тысяч рублей, а площадь самой квартиры не может быть менее 33-х и более 39-ти квадратных метров. Кроме того, это должна быть новостройка, расположенная в населенном пункте с развитой инфраструктурой. Однако при таких условиях застройщики не хотят расставаться с квартирами – их не устраивает слишком низкая цена за квадратный метр.

Как отметили в региональном правительстве, в этом году с марта по май прошло три электронных аукциона, и все три признаны несостоявшимися из-за того, что никто не захотел принимать в них участие.

Тем не менее, проблема требует решения: сегодня на очереди за жильем числятся почти четыре тысячи детей-сирот. Из этого количества 2876 человек уже имеют право на получение квартир в связи с достижением 18 лет.

В связи с этим Александр Гусев распорядился в ближайшее время поднять нормативную стоимость такого жилья – до 41 тысячи рублей за квадратный метр (это входит в полномочия региона), после чего повторно провести торги. Параллельно с этим, отметили в правительстве области, должны состояться переговоры с крупными застройщиками на предмет взаимовыгодного сотрудничества.

Также там сообщили, что на текущий год планируется направить на покупку жилья для детей-сирот без малого 650 миллионов рублей (в том числе средства самого региона – 525 миллионов) – намного больше, чем в предыдущие годы. Так, в 2018-ом эта сумма из областного бюджета составила 300 миллионов рублей, в 2019-м – 392 миллиона.

– Никто не отрицает, что ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам требует решительных действий власти. И в этой ситуации мы делаем все возможное. Обратите внимание, как бюджет области нарастил финансирование этой программы. И впервые за несколько лет нам удалось остановить рост очереди на жилье. Что важно, в кризис на этом направлении мы не срезали денег, а наоборот – добавили. Также мы готовы платить застройщикам больше, чем того требуют нормативы Минстроя. Ведь речь идет о людях, которым реально нужна помощь. Прошу их отнестись с пониманием всей ситуации, а мы свои обязательства продолжим выполнять, – отметил губернатор.

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