2020-06-05T16:17:35+03:00
Общество

«Молвест» открывает в Воронеже новый фирменный магазин

С 5 по 7 июня всех покупателей на Остужева ждут подарки от марки «Вкуснотеево»
Олег ИВАНОВ
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5 июня «Молвест» открывает в Воронеже новый фирменный магазин по адресу: улицаОстужева, 54а - найти его можно на фермерском рынке«Дом и Сад».

Вас ждет огромный выбор натуральных, свежих, молочных продуктов по выгодным ценам: в ассортименте около 250 наименований. Кефир, йогурт, масло, творог, сыри многое другое - все, без чего мы уже не можем представить свой холодильник, здесь представлено напрямую от производителя.

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В фирменных магазинах «Молвест», часто проводятся дегустации: угощение на пробу может получить каждый. Да и эксклюзивные новинки от производителя первыми появляются на полках фирменных магазинов.

В честь открытия с 5 по 7 июня всех покупателей на Остужева также ждут вкусные молочные подарки от марки «Вкуснотеево»!

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Эта точка удобна не только для жителей левого берега Воронежа, но и для всех, кто, например, отправляется в свой пригородный домик. Хотите провести выходные в дали от городской суеты? Захватите с собой любимый сыр, например, Felicita - с ним вы сможете устроить незабываемый ужин под звездами.

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Другой жизненный пример: вы собираетесь всей семьей поехать в Воронежский биосферный заповедник имени Пескова. Навигатор в большинстве случаев «построит» вам дорогу через улицу Остужева. Так, почему бы не заглянуть в фирменный магазин «Молвест»? Поверьте, вы будете рады этому решению, когда увидите, как скрасит путь вашим детям «ушастый» творожный десерт от «Нежного возраста».

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Время работы нового магазина -с 08:00 до 20:00.

Но если вам не так легко каждый день добираться до улицы Остужева, помните, что любимые продукты вы всегда сможете найти в ближайшем к вам фирменном магазине «Мовест»:

- ул. Пушкинская, 8 «Центральный рынок»

- ул. Димитрова, 64А «рынок Придача»

- ул. 45 Стрелковой Дивизии, 259 (Проходная завода «МКВ»)

- ул. Проспект Патриотов, 11Б «рынок Купеческий»

- ул. Владимира Невского, 48з «рынок Соборный»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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