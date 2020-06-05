Активисты добились обновления памятника защитникам Воронежа

Как в центре, так и в отдаленных микрорайонах Воронежа памятники защитникам Родины не остаются без внимания. В год 75-летия Великой Победы в микрорайоне Отрожка готовятся к благоустройству мемориального комплекса «Братская могила №10» - он расположен в сквере «Молодежный».

Чтобы определить объемы предстоящих работ, в памятном месте побывали депутат Воронежской городской Думы Михаил Гусев, глава управы Железнодорожного района Леонид Беляев и директор завода имени Тельмана Геннадий Ижокин.

С инициативой благоустроить сквер и братскую могилу в мэрию обратились местные ТОСовцы. Активисты подали заявку и выиграли грант. Проект реконструкции мемориального комплекса в Отрожке признали одним из лучших на конкурсе территориального общественного самоуправления. Но чтобы получить финансирование, необходимо было обеспечить софинансирование силами самих жителей. На помощь активистам пришли депутат Михаил Гусев и директор завода Геннадий Ижокин.

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Всего на обустройство территории будет направлено более 3 миллионов рублей. Предстоит поменять асфальтовое покрытие, высадить деревья и кустарники, облагородить цветники, установить лавочки. Вместе с представителями ТОСа власти обсудили предложение разделить сквер и территорию братской могилы на две благоустроенные зоны.

- Этот сквер поддерживается силами жителей района. Очень много помогает завод им. Тельмана. Мы с Владимиром Ходыревым, как депутаты городской Думы, принимаем в участие в решении вопроса благоустройства скверы, высадке кустарников, - рассказывает Михаил Гусев. - Но самый важный момент, что граждане поддерживают те усилия, которые прикладывают власти. Без жителей невозможно понять, как и что лучше сделать в микрорайоне. Они здесь живут и знают все болевые вопросы. А мы, как депутаты, являемся связующим звеном между гражданами и администрацией города, района для того, чтобы оперативно и качество решать поставленные жителями задачи.

В управе обещают, что ко Дню города комплекс «Братская могила №10» в сквере «Молодежный» должен предстать перед в обновленном виде.