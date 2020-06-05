Ускоренная электронная регистрация сделок с недвижимостью теперь доступна и для кредитов по программе «Господдержка 2020»

С 21 мая 2020 года Управление Росреестра по Воронежской области сократило сроки регистрации квартир в Воронеже до одного дня для кредитов в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 23 апреля 2020 г. № 566* и пилотного проекта «Электронная регистрация перехода права собственности» при покупке/продаже объектов недвижимости», реализуемого совместно с ПАО Сбербанк.

Цель проекта - максимально сократить сроки государственной регистрации прав с использованием современных электронных технологий. Еще на первом этапе, в марте 2020 года, удалось ускорить период рассмотрения с 3-х дней до 24 часов, а уже сегодня у клиентов Сбербанка есть возможность получить решение Росреестра менее, чем за сутки при сохранении качества оказаниягосуслуги:

– Естественно, понимая социально-экономическую значимость этого вопроса, мы продолжаем работать над проектом и на данном этапе нам удалось еще сократить время, которое тратит собственник на оформление недвижимости. Если документы нам поступают в порядке электронного взаимодействия, то такой срок госрегистрации составит всего один рабочий день. Отмечу, что все внедряемые технологические решения отражаются на доступности, эффективности и прозрачности государственных услуг в сфере регистрации недвижимости и обеспечивают надежный уровень защищенности прав граждан при их оказании. За время нашего взаимодействия можно подвести следующие итоги: в 2019 году зарегистрировано 2227 договоров участия в долевом строительстве; а в 2020 только за май зарегистрировано 368 договоров участия в долевом строительстве и 54 соглашения по уступке прав требований по ДДУ. Количество дел, по которым срок рассмотрения составил 24 часа – в мае 188 договоров долевого участия и 27 уступки прав, – отметила руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.

Проект на территории Воронежской области успешно развивается в течение последних двух лет. В 2019 году был расширен перечень сделок, которые можно совершить с помощью сервиса. Например, стала возможна регистрация договоров купли-продажи от юридических лиц и оформление долевой собственности. В результате, в 2019 году более 60 % сделок прошли именно с регистрацией в электронном виде, а в настоящее время это уже более 90% .

Услуга распространяется и на заявки по госпрограмме «Господдержка 2020» приобретение строящейся или готовой квартиры от застройщика. Воспользоваться предложением клиенты Сбербанка могут до 1 ноября 2020 г.

- В мае Сбербанк улучшил условия покупки жилья по ипотечному кредитованию и снизил процентные ставки. Теперь услуга «Электронная регистрация» стала для клиента более выгодной - банк предоставил дополнительную скидку на процентную ставку ипотечного кредита в размере 0,3 процентных пункта. Программа «Господдержка 2020» действует до 30.06.2020. Сделку по льготной ставке до 1 июля можно провести без посещения офиса банка, - рассказала начальник Отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Головного отделения по Воронежской области ЦЧБ ПАО Сбербанк Юлия Подрезова.

В банке также отметили, что благодаря сервисам «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты» подписание договора и выдача кредитных средств проводится в один день.

При подаче заявки в электронном формате клиент прямо в офисе застройщика подает документы на государственную регистрацию договора. Затем они направляются по защищенному каналу связи в Управление Росреестра по Воронежской области. Зарегистрированные документы, а также выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), заявителю придет на электронную почту:

- «Электронная регистрация» существенно сокращает время клиентов, а вместе с сервисом «Безопасные расчеты» гарантирует и безопасность проведения сделки, - подчеркнула Юлия Подрезова.

* Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2020 г. № 566* «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году»