«Шейте платья, девочки!»: в соседних с Воронежем регионах для школьников устроят настоящие выпускные

Липецкие выпускники записали трогательное видеообращение к мэру Евгении Уваркиной и губернатору Игорю Артамонову 20 мая. В трехминутном ролике дети в школьной форме попросили дать им возможность поблагодарить педагогов и родителей, позволить отпраздновать событие, к которому готовились весь год - выпускной.

- Мы подождем, мы научились терпению за эти месяцы. Очень просим вас не отбирать у нас этот день. Мы верим вам и рассчитываем на вашу поддержку, - произносят ребята на записи.

Сердца чиновников не выдержали. И уже на следующий день школьники услышали: «Липецкие зори» состоятся. Сначала Евгения Уваркина разместила ответное видео на своей странице в Instagram, в котором рассказала, что она разделяет детские переживания насчет праздника, ведь ее дочь тоже выпускница. Мэр сообщила, что торжество обязательно проведут, но немного позже. Затем присоединился и Игорь Артамонов. Он пообещал сделать все возможное, чтобы выпускной в этом году был незабываемым.

Примерно в эти же дни мэр Белгорода Юрий Галдун на своей странице в «ВКонтакте» поздравил школьников с окончанием учебного года и обмолвился насчет выпускного: «Праздник последнего звонка в обычном формате состояться не может. Совместим с выпускным, который в городе будет обязательно, может быть, позже. Шейте платья, девочки!»

Губернатор области Евгений Савченко в своем видеообращении также пообещал ребятам, что их ждет выпускной, который они заслужили. И состоится праздник, как только улучшится эпидемическая ситуация.

Воронежские одиннадцатиклассники не меньше других ждали праздника. Выбирали платья, костюмы, прически и туфли. И хотя сейчас их внимание преимущественно сосредоточено на сдаче ЕГЭ, в перерывах между решением тестов по биологии и повторением исторических дат, нет-нет да взгрустнется из-за отмены выпускного. Напомним, 15 мая администрация Воронежа сообщила, что общегородского торжества не будет из-за эпидемии коронавируса.

После заявлений руководителей соседних регионов корреспондент «КП-Воронеж» уточнил в пресс-службе мэрии: не планирует ли администрация пересмотреть решение? Нам пояснили, что обсуждать вопрос о проведении общегородского выпускного преждевременно. Разумеется, у детей должен быть праздник. Но в области по-прежнему ежедневно выявляют более ста зараженных. Массовые мероприятия даже по 50 человек запрещены, не говоря уже о нескольких тысячах. Думать о формах проведения выпускного можно будет, только когда улучшится эпидобстановка.

Тем временем в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики отметили, что окончательного решения по проведению очных выпускных, в том числе и в районах области, руководство не приняло.