Коронавирус в Воронеже, последние новости на 4 июня 2020: зараженные чиновники, закрытая сеть пабов, бесплатные тесты для ветеранов

В Воронежской области коронавирус выявили у 2361 человека. 1567 пациентов уже выздоровели. 18 человек с подтвержденным COVID-19 скончались.

Пять работников управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области заразились новым коронавирусом. У всех болезнь протекает либо без симптомов, либо с легкими проявлениями ОРВИ. Госпитализация никому пока не понадобилась.

Три сотрудника администрации Россошанского района также заразились COVID-19. Двое из них работали в разных подразделениях, еще один трудился водителем. Первая из заболевших - женщина - к моменту получения положительного результата анализа была дома уже десять дней. Ведь с начала эпидемии в здании администрации находятся только дежурящие сотрудники.

Воронежских ветеранов перед Парадом Победы, который пройдет 24 июня, бесплатно проверят на коронавирус. Кроме того, в целях безопасности ветеранов обещают максимально дистанцировать от толп горожан и организовать для их прохода на праздник отдельные кордоны.

Воронежская сеть пабов «Гвозди» закрылась 1 июня. Заведение не выдержало пандемии коронавируса. Бар-менеджер «Гвоздей» Игорь Макаров написал в соцсетях. «После долгой агонии еще один титан гостеприимства Воронежа объявил о завершении своего пути». Также он добавил, что сотрудники сферы услуг в это сложное время оказались в полной социальной незащищенности.

Показатели для снятия второго этапа ограничений в регионе вновь ухудшились. Коэффициент распространения инфекции равен 1,14 при норме 0,8. Показатель по свободным койкам - 33,5%, норма - 50%. И только количество тестов день ото дня увеличивается. При норме 90 на 100 тысяч населения в нашем регионе их - 173,3.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.