В Воронеже подвели итоги ПГ

3 июня в Воронеже состоялся брифинг, посвященный итогам предварительного голосования, которое прошло с 25 по 31 мая.

Секретарь регионального отделения «Единой России», член Президиума генсовета Партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование.

«Мы доверяем нашим избирателям выбор кандидатов. Процедура является открытой и прозрачной и становится своеобразным «народным фильтром», через который можно понять, кто из кандидатов получит реальную поддержку на предстоящих выборах. Кроме того, предварительное голосование – трамплин для новичков в политике, возможность заявить о себе. В этом году у нас был уникальный опыт – предварительное голосование прошло полностью в электронном формате. И мы готовы делиться наработками с другими партиями. Изменение формата предварительного голосования позволило «Единой России» не только соблюсти требования эпидрежима, но и сэкономить средства, которые в итоге были направлены на помощь гражданам и медикам в борьбе с пандемией коронавируса»,- сказал Нетёсов.

Агитационная кампания участников предварительного голосования также проходила в формате онлайн. В общем доступе на сайте предварительного голосования была размещена информация о кандидатах: биография, видео-ролики с презентацией программы.

В итоге было подано 657 заявлений, конкурс на место составил более 7 человек (в среднем по России – 5 человек на один мандат). Воронежская область вошла в пятерку регионов по количеству кандидатов на место.

Как подчеркнул Владимир Нетёсов, уже сейчас можно сказать, что по итогам предварительного голосования в партийные списки на выборы в сентябре войдут представители самых разных профессий и возрастов.

«Более 50% зарегистрировавшихся – новые лица. Более 30% кандидатов участвуют в волонтерской работе, 30% не состоят в партии, но являются ее сторонниками и понимают, что смогут реализовать свои программы, проекты, идеи при сотрудничестве с «Единой Россией», – сообщил Владимир Нетёсов.

В Воронежской области проголосовало 96 тысяч 972 избирателя. Регион вошел в число лидеров по активности избирателей.

Подводя итоги, Владимир Нетёсов отметил, что процедура электронного предварительного голосования в Воронежской области прошла в честной конкурентной борьбе.

Напомним, что днем ранее на заседании Президиума Генсовета «Единой России»секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, итоги предварительного голосования окончательные и изменению не подлежат — никаких «подсуконных договоренностей» здесь нет, все, кто одержал победу, представят партию на осенних выборах. Решением Президиума Генсовета «Единой России» предварительного голосование признано состоявшимся. Эксперты, следившие за ходом процедуры, отметили ее значимость для политической системы России в целом. Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что «Единая Россия» в очередной раз выступает как законодатель мод в технологиях партстроительства».