«Единая Россия» готовится внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс

Об этом шла речь на онлайн-совещании «Единой России», посвященном разработке законопроекта о внесении поправок в Трудовой кодекс.

«При разработке законопроекта мы постарались учесть те изменения, которые происходили на рынке труда с самого начала пандемии. Согласно социологическим исследованиям, к середине апреля число россиян, работающих дистанционно, достигло 14%. А количество таких вакансий выросло на фоне общего спада на рынке труда. Стало очевидно, что многие компании будут применять дистанционный формат и после окончания пандемии — примерно четверть компаний планируют это делать», — сказал Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, предложил организовать максимально широкое обсуждение в регионах — с представителями местных профсоюзов. Собранные мнения планируется предоставить в Госдуму для подготовки ко второму чтению.

Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения Партии Владимир Нетёсов подчеркнул, что поправки в Трудовой кодекс, касающиеся понятия «удаленной работы», направлены, в первую очередь, на защиту прав граждан.

«Широкое обсуждение законопроекта должно пройти с привлечением органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, работодателей, социальных партнеров. Важно, чтобы документ не просто соответствовал современным запросам общества, но и обеспечивал защиту прав работников и работодателей», - резюмировал лидер воронежских единороссов.