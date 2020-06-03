Tele2 наградила студентов ВГУ именными стипендиями

По результатам финального этапа названы авторы трех лучших проектов, которые разделят общий призовой фонд в размере 300 тысяч рублей.

Tele2 предложила принять участие в конкурсе разработок студентам любой формы обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Для подготовки инновационных проектов учащимся Воронежского государственного университета было предложено три темы на выбор: «Умный город», «Как тебе такое, Илон Маск?» и «Я знаю, как надо». Каждое из направлений имеет важное практическое значение и может быть реализовано в различных сферах для улучшения качества жизни с помощью современных технологий.

На стипендию Tele2 претендовало более 300 студентов. После всех этапов конкурсного отбора 2 июня в режиме онлайн состоялась торжественная церемония, где экспертная комиссия в составе представителей Tele2 и ВГУ определила трех стипендиатов из двенадцати полуфиналистов. Среди призеров был распределен денежный фонд в размере 300 тысяч рублей: автор лучшего проекта получил 150 тысяч рублей, вторую идею оператор поддержал стипендией 100 тысяч рублей, а еще одна была отмечена суммой 50 тысяч рублей.

Победителем стипендиального конкурса Tele2 стал Олег Коротков с проектом «Инфузионный насос». Студент 3 курса факультета компьютерных наук предложил качественное медицинское изделие, предназначенное для длительного дозированного введения растворов и при этом имеющее низкую себестоимость. Второе место занял проект студентки 3 курса математического факультета Екатерины Момот – приложение SciLexic, которое поможет молодым ученым с лексическим оформлением научных статей. Обладателем третьего места стал Павел Рудин, студент 4 курса факультета компьютерных наук, который разработал программное обеспечение «Удобная больница», позволяющее упростить процесс получения медицинских услуг.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Мы проводили конкурс на получение именной стипендии Tele2 уже второй раз, и хочу отметить, что в этот раз выросло не только количество участников, но и уровень работ. Ребята продемонстрировали целеустремленность, высокую вовлеченность и большой творческий потенциал. Все разработанные кейсы интересные и очень достойные, их реализация принесет ощутимую пользу обществу, поэтому членам жюри было непросто выбрать лучших из лучших. Отдельную благодарность за поддержку проекта хочу выразить руководству ВГУ. Мы открыты для дальнейшего сотрудничества с вузом и готовы поддерживать реализацию инновационных идей».

Дмитрий Ендовицкий, ректор Воронежского государственного университета:

«Конкурс на соискание именной стипендии Tele2 – это важный инструмент мотивации и отличная поддержка для талантливых студентов. В процессе конкурсного отбора ребята развивают способности к исследовательской и проектной работе. Они учатся презентовать идеи и аргументировать свою позицию, получают ценные навыки публичных выступлений. Эти компетенции сегодня востребованы бизнесом и очень пригодятся студентам в будущем».