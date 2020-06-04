2020-06-04T17:56:38+03:00
Общество

Скорректирована схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Воронежской областной Думы

Изменения внесены в связи с появлением новых микрорайонов и улиц в городском округе город Воронеж, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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– Депутаты регионального парламента рассмотрели блок документов, направленных на совершенствование регионального выборного законодательства. Внесение изменений вызвано необходимостью приведения областного законодательства о выборах в соответствие с Федеральным законом. В том числе, было учтены реалии сегодняшнего дня, связанные с ситуациями, подобными распространению коронавирусной инфекции: Избирательный Кодекс региона был дополнен статьей, регламентирующей проведение выборов при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Также были внесены поправки, обусловленные расширением границ территории городского округа город Воронеж, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В частности, парламентариями был принят закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области». Этим документом урегулирован порядок формирования Избирательной комиссии Воронежской области, если срок ее полномочий истекает в период избирательной кампании, кампании референдума.

Также законом закреплено наделение активным избирательным правом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в воинских частях, военных организациях и учреждениях на выборах в органы местного самоуправления, если место жительства этих военнослужащих до призыва на военную службу было расположено на территории данного муниципального образования.

Кроме того, поправками предусматривается, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории или на части территории избирательного округа голосование может быть отложено.

Помимо этого, из «Избирательного кодекса Воронежской области» исключено положение, предусматривающее применение открепительных удостоверений при проведении дополнительных выборов депутатов Воронежской областной Думы. Сделано это в связи с тем, что на территории Российской Федерации сегодня внедрен механизм «Мобильный избиратель», который заменил систему досрочного голосования и открепительных удостоверений и сделал процедуру голосования на выборах федерального и регионального уровня по месту нахождения граждан более удобной и прозрачной.

Законом также установлены требования для определения частей территории муниципального образования при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по смешанной избирательной системе в случае наличия в муниципальном образовании избирательных округов с разным числом распределяемых мандатов.

Кроме того, документом уточнена формулировка процедуры передачи депутатских мандатов зарегистрированным кандидатам, включенным в областную (общемуниципальную) часть списка кандидатов.

В рамках заседания было утверждено скорректированное постановление регионального парламента «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Воронежской областной Думы».

– Необходимость внесения изменений в приложение к данному постановлению была обусловлена появлением новых микрорайонов и улиц в городском округе город Воронеж в связи с масштабным жилищным строительством, развернувшимся здесь за последние несколько лет. Всего изменения были внесены в схемы 12 городских избирательных округов, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Скорректирована схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Воронежской областной Думы
Изменения внесены в связи с появлением новых микрорайонов и улиц в городском округе город Воронеж, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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