Для всей семьи: в Воронеже появился новый творог под маркой «Иван Поддубный»

Имя «Иван Поддубный» известно в Воронежской области и за ее пределами не только спортивными подвигами русского силача, но и достижениями компании «Молвест». Под этой маркой отечественный производитель выпускает кефир, молоко, масло, сливки, сметану и, конечно, творог.

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В рамках модернизации творожного цеха на предприятии была запущена новая линия формовки брикета и прямая фасовочная линия, когда продукт из творожного танка в автоматическом режиме попадает непосредственно на линию формовки и фасовки. Теперь творог «Иван Поддубный» выпускается в новой высоко барьерной упаковке, с высокой степени защиты и герметичности. Таким образом мы получаем качественный продукт по достойной цене со сроком годности до 14 суток!

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Кстати, если раньше вы покупали творог в брикете, то знаете, что в большинстве случаев приходится брать по две-три пачки. А как иначе? Надо же, чтобы хватило на всю семью. Но теперь есть другой оригинальный вариант - 350-граммовый творог под маркой «Иван Поддубный». Его уже сейчас можно встретить на полках большинства магазинов.

Дизайн упаковки незначительно изменился, но остался узнаваем: как не заметить силача с характерными усами? Упаковка удобная - ее легко открыть без лишних усилий. Но главное внутри: натуральный творог, в составе которого нет ничего лишнего. Благодаря чему мы получаем ровную и нежную консистенцию с любимым вкусом. Известный производитель придерживается традиционной рецептуры.

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Консистенция творога «Иван Поддубный» идеально подходит как для лакомства с вареньем, сметаной или медом, так и для приготовления блюд. Экспериментируйте на кухне: жарьте, запекайте или варите. Этот творог станет надежным ингредиентом, например, для сырников, запеканки, печений, пирожков, тортов или вареников.

А чтобы вам было легче решить, чем в ближайшее время побаловать всю свою семью, предлагаем вам проверенный рецепт сырников:

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Рецепт классических сырников для всей семьи.

Творог для сырников должен быть в меру жирным – 9% и достаточно влажным. Продукт в брикетах идеально подойдет для этого блюда: сырники будут нежными с румяной корочкой.

Ингредиенты:

Яйцо – 2 штуки;

Творог «Иван Поддубный» в брикете – 350 г;

Пшеничная мука – 2 ст. ложки;

Манная крупа 1 ст. ложка

Тростниковый сахар – 3 ст. ложки;

Морская соль – на кончике ножа;

Сливочное масло «Иван Поддубный» – 50 г;

Для подачи – сметана, сгущенка или шоколадная паста и ягоды

Приготовление:

В миске взбить яйца, добавить сахар, соль и творог, перемешать до однородной массы. Творог взбить блендером перед добавлением, чтобы начинка получилась максимально мягкой и нежной. Далее добавить манку и оставить творожную массу на 3-5 минут. Затем добавить муку и хорошо перемешать еще раз. 2. Растопить сливочное масло на сковороде, выложить массу с помощью ложки на сковородку и выпекать в виде небольших плоских лепешек на среднем огне до появления нежной золотистой корочки. 3. Следует накрыть сырники крышкой во время жарки. 4. Выложить на тарелки и обильно полить сметаной, шоколадной пастой или вареньем.

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