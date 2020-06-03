Депутат Госдумы Сергей Гаврилов: «Многодетные матери не должны обивать пороги инстанций и бороться с чиновниками»

Поддержка добровольцев, опека многодетных семей, защита советских ценностей, воспитание патриотизма, помощь Русской Православной Церкви - эти направления приоритетны в деятельности Сергея Гаврилова, депутата Государственной Думы от Воронежской области (фракция КПРФ), председателя Комитета по развитию гражданского общества.

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Сама нарожала - сама и разбирайся!

В день защиты детей по предложению Сергея Гаврилова активисты Воронежского обкома КПРФ во главе с первым секретарем обкома Сергеем Рудаковым, его помощницей Татьяной Якуниной посетили многодетную семью воронежцев Сергея и Татьяны Половинкиных.

Супруги воспитывают 4 родных детей: Александру, Андрея, Володю и младшую Дашеньку. Дети дружны и хорошо воспитаны, с удовольствием учатся, а еще получают дополнительное образование технического направления. Неудивительно: родители - программисты, бабушка - преподаватель информатики.

...На пороге уютной четырехкомнатной квартиры гостей встретила Татьяна Половинкина, высокая статная невероятно энергичная женщина. Эта энергия помогает матери большой семьи не только воспитывать детей, но и постоянно бодаться с чиновниками за причитающиеся многодетным малоимущим семьям выплаты, пособия, субсидии. А высшее техническое образование оказалось востребованным, чтобы разбираться в хитромудрых правилах предоставления этих самых льгот. Что ни говорите, а ради этого стоило-таки изучать высшую математику и вычислять тройные интегралы!

Больше всего Татьяну Половинкину удивляет в системе оказания помощи многодетным... отсутствие системы как таковой. «Никто ничего тебе толком не объясняет, получить исчерпывающую достоверную информацию невозможно. Приходится добывать ее самостоятельно из самых разных источников, доходить своим умом, носиться по кабинетам, выбирая из кипы документов правильные», - сокрушается многодетная мать. Приходилось ей услышать и злобно-негативное: «Сама нарожала - сама и разбирайся».

Уже давно многодетные семьи Коминтерновского района объединились и создали собственную организацию. Есть такие и в других районах. Вместе легче решать наболевшие вопросы, делиться опытом да и простой обмен информацией не помешает.

«Точечные хаотичные льготы капитализма подменили собой стройную систему соцзащиты матерей и детей, которая была при социализме. Льготы вроде бы есть, их много, но неразбериха вокруг них приличная, только бюрократия плодится, - говорит первый секретарь воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков. - Наши юристы помогали и будут впредь помогать таким семьям».

И еще один штришок к портрету. Безработная Татьяна Половинкина с прекрасным образованием и блестящим резюме программиста не может найти работу. Четверо детей категорически не устраивают потенциальных работодателей.

И что им до того, что эта многодетная мать вносит существенную лепту в исправление удручающей демографической ситуации в стране?

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Друзей в беде не бросаем

В этот же день Сергей Гаврилов поручил первому секретарю Каширского райкома КПРФ Александру Верлину проведать сельскую многодетную семью Сергея и Валентины Стовпивских, в которой 12 (!) родных детей. Ребятне привезли фрукты и торты. А в ближайшее время активисты Каширского райкома КПРФ повезут детей из этой семьи на экскурсию на аэродром, чтобы познакомить с малой авиацией. И кто знает, может зародится в душах мальчуганов мечта связать свою жизнь с небом?

...Многодетная семья Марии Литвиненко из Воронежа встретила как давних друзей помощников депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Дети знают, что им привезли разных вкусняшек - сладостей и фруктов. Да разве может быть слишком много яблок или апельсинов, если в этой семье воспитывается 16 детей, родных и приемных? Всего же Мария Литвиненко воспитала 26 детей!

Дружная семья обитает в большом собственном доме на Отрожке, приобретенном при содействии депутата Гаврилова. Без его активного участия никак не удавалось получить причитающиеся семье по закону жилищные субсидии для покупки дома.

С самого начала трудной борьбы за право иметь собственное жилье многодетную мать поддержал руководитель фракции КПРФ в Воронежской областной Думе Андрей Рогатнев, а правозащитник Илья Сиволдаев и Александр Бутусов, юрист воронежской приемной депутата Сергея Гаврилова оказывали юридическую помощь. Окончательную точку в затянувшейся истории поставил депутат Сергей Гаврилов.

Знакомство с многодетными семьями, как правило, перерастает в долгую дружбу. А друзей в беде не бросают!

«Многодетные матери заслуживают большого уважения со стороны общества. Они не должны бесконечно оббивать пороги инстанций, постоянно бороться с чиновниками, у них совершенно другая ответственная миссия - воспитывать будущих граждан нашего государства, патриотов своей Родины. Поэтому каждую обратившуюся к нам семью мы берем под опеку и защиту», - говорит Сергей Гаврилов.