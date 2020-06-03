2020-06-02T22:32:49+03:00
Общество

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 3 июня 2020: вспышка коронавируса в доме ребенка, зараженная сотрудница детсада

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 3 июня 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

2234 жителя Воронежской области заразились коронавирусом. Из них 1499 пациентов уже выздоровели. 18 человек с подтвержденным COVID-19 скончались. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением находятся 3618 воронежцев, из которых 119 - прибывшие из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран, 3499 - контактировали в инфицированными.

Вспышка коронавируса произошла в воронежском Доме ребенка. 29 мая госпитализировали санитарку с пневмонией, у женщины заподозрили COVID-19. Уже на следующий день в обоих корпусах учреждения провели тестирование всего персонала и детей. Положительные тесты получили шесть ребят и трое сотрудников. У всех отсутствуют симптомы ОРВИ, состояние здоровья не вызывает опасений. Сейчас детей разместили в специальном изолированном отделении. Инфицированные взрослые изолировались дома.

В Воронеже коронавирус выявили у сотрудницы детсада. Случай произошел еще 20 мая, тогда перед открытием дежурных групп провели сплошное тестирование персонала дошкольных учреждений. Так COVID-19 обнаружили у сотрудницы, относящейся к техническому персоналу. На момент получения результатов анализа в детсадах никто не работал, так что другие сотрудники учреждения не контактировали с зараженной.

Коэффициент распространения коронавируса в регионе немного снизился. Сейчас он составляет 1,11 (при норме 0,8), накануне показатель был равен 1,33. Свободный коечный фонд для леченияCOVID-19 составляет 34,6 % (при норме 50%). Пока проблем нет только с тестированием: на 100 тыс. жителей сейчас показатель равен 170,1 (при норме 90).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Воронежской области водитель «Лады Гранты» сбил насмерть восьмилетнюю девочку
В Воронеже запускают рейсы в Сочи и Симферополь
В Воронеже начал работу пункт проката детских автокресел
На 2 июня под меднаблюдением находятся 3618 воронежцев с подозрением на коронавирус
Под Воронежем перевернулась фура с дизельным топливом
Вспышка коронавируса произошла в воронежском Доме ребенка
В Воронеже малолетние хулиганы пытались разгромить новый парк
На воронежской трассе «Газель» влетела в грузовик: водитель погиб
Воронежцы обнаружили на контейнерной площадке пакет с кровавыми пробирками
В Воронежской области директор школы получил условный срок за то, что ударил по лицу ученика
В Воронежской области мужчину, явившегося в суд без маски, оштрафовали
Под Воронежем мужчина угнал машину, чтобы отомстить за отбитую у него девушку
Воронежцы отметят «Пушкинский день России» «Сном Татьяны»
В Воронеже будут судить сотрудницу детсада, воровавшую у малышей золотые цепочки и крестики
Воронежцу сломали ребро за то, что он хотел увести девушек от пьяной компании
Губернатор Воронежской области завел аккаунт в Instagram