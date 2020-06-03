Коронавирус в Воронеже, последние новости на 3 июня 2020: вспышка коронавируса в доме ребенка, зараженная сотрудница детсада

2234 жителя Воронежской области заразились коронавирусом. Из них 1499 пациентов уже выздоровели. 18 человек с подтвержденным COVID-19 скончались. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением находятся 3618 воронежцев, из которых 119 - прибывшие из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран, 3499 - контактировали в инфицированными.

Вспышка коронавируса произошла в воронежском Доме ребенка. 29 мая госпитализировали санитарку с пневмонией, у женщины заподозрили COVID-19. Уже на следующий день в обоих корпусах учреждения провели тестирование всего персонала и детей. Положительные тесты получили шесть ребят и трое сотрудников. У всех отсутствуют симптомы ОРВИ, состояние здоровья не вызывает опасений. Сейчас детей разместили в специальном изолированном отделении. Инфицированные взрослые изолировались дома.

В Воронеже коронавирус выявили у сотрудницы детсада. Случай произошел еще 20 мая, тогда перед открытием дежурных групп провели сплошное тестирование персонала дошкольных учреждений. Так COVID-19 обнаружили у сотрудницы, относящейся к техническому персоналу. На момент получения результатов анализа в детсадах никто не работал, так что другие сотрудники учреждения не контактировали с зараженной.

Коэффициент распространения коронавируса в регионе немного снизился. Сейчас он составляет 1,11 (при норме 0,8), накануне показатель был равен 1,33. Свободный коечный фонд для леченияCOVID-19 составляет 34,6 % (при норме 50%). Пока проблем нет только с тестированием: на 100 тыс. жителей сейчас показатель равен 170,1 (при норме 90).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.