Поправки в Конституцию: как обеспечат безопасность голосования

Президент Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля - этот день будет выходным, чтобы каждый житель нашей страны мог сделать свой выбор. Вместе с тем плебисцит было решено растянуть на неделю в целях безопасности. Поэтому сделать свой выбор можно будет уже 25 июня.

Совместно с Роспотребнадзором были разработаны методики проведения голосования с учетом эпидемиологической обстановки. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула: «приоритет проведения голосования – сохранность жизни и здоровья наших граждан». Так как же будет обеспечена наша безопасность?

Массового скопления людей не будет

Жители Воронежской области, впрочем, как и остальные россияне, в течение 6 дней до дня голосования, то есть с 25 до 30 июня, могут прийти на участок и задокументировать свое решение. Комиссия и наблюдатели будут работать все время. К такой форме голосования пришлось прибегнуть, чтобы избежать большого скопления людей. Это позволит минимизировать риски заражения коронавирусом, а благодаря общественному контролю, удастся обеспечить прозрачность процедур.

Несмотря на различны формы предстоящего голосования: дистанционное, «вне помещения» или бесконтактное на дому - всем участникам будут обеспечены равные условия для безопасного и доступного волеизъявления.

Например, те, кто не может выйти из дома по тем или иным причинам, смогут получить так называемый «комплект для голосования на дому». Он включает бюллетень, бланк заявления о голосовании на дому, защитную маску, перчатки, авторучку. А члены комиссии и наблюдатели будут соблюдать санитарную дистанцию.

- Основная задача организаторов голосования – обеспечение достоверности и легитимности итогов голосования. Мы видим решение этой задачи в создании максимально удобных и доступных условий для наших граждан, максимальной открытости и прозрачности процедур голосования, обеспечении полномасштабного общественного контроля, обязательном присутствии наблюдателей при проведении всех, подчеркиваю, форм голосования, - прокомментировала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Каждому избирателю - маску, перчатки и ручку

Все участники, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Им предоставят маски, перчатки и санитайзеры. Даже письменную ручку каждому избирателю выдадут свою.

Хотя еще до непосредственного голосования ЦИК России намерен организовать тотальное тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции всех организаторов на всех этапах.

Непосредственно при входе на участок будет организован температурный контроль. Правда, запретить человеку проголосовать из-за того, что у него жар, нельзя. Сделать свой выбор ему все же дадут. Но уже под наблюдением медиков и в отдалении от других участников.

В помещениях для голосования будут проводить регулярную санитарную обработку, чтобы исключить малейшую вероятность заражения.

Специальные линии-указатели помогут обеспечить бесконтактное передвижение участников так, чтобы они соблюдали необходимую дистанцию. Элла Памфилова отметила, что все подсказки и механизмы поведения на участке должны быть очевидны и понятны. Также потоки голосующих на выход и на вход разделят.

На такие беспрецедентные меры пришлось пойти, чтобы каждый воронежец, каждый россиянин мог, ничего не опасаясь, быстро и свободно сделать свой выбор.

Максим НОВИКОВ