2020-06-09T17:50:46+03:00
Общество

Сергей Лукин: Развитие социальной сферы – приоритет государственной политики России

8 июня, в День социального работника, сенатор Сергей Лукин провел совещание в формате видеосвязи с руководством управлений социальной защиты населения Аннинского и Таловского районов Воронежской области
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В центре внимания – реализация мер поддержки граждан в период пандемии коронавирусной инфекции. По поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сенаторы осуществляют мониторинг ситуации в регионах и обеспечивают обратную связь с теми, кто непосредственно работает с людьми и о проблемах, возникающих в процессе работы, знает не понаслышке.

- Совокупность федеральных и региональных мер позволит оказать помощь в этот сложный период наиболее уязвимым слоям населения – в том числе семьям с детьми, - уверен Сергей Лукин.

Для реализации мер поддержки граждан задействован целый ряд структур, в том числе Пенсионный фонд России, МФЦ, Фонд социального страхования. Непосредственное участие органов соцзащиты предусмотрено в оформлении выплат на детей от 3 до 7 лет.

Андрей Генега, директор Управления социальной защиты населения Аннинского района, проинформировал сенатора, что сбор всех необходимых документов для назначения пособия осуществляется в формате межведомственного взаимодействия.

- Чтобы справиться с многократно увеличившимся объемом работы, мы задействовали всех сотрудников, независимо от того, к какому отделу они относятся, - рассказала Наталия Гусева, директор Управления социальной защиты населения Таловского района.

В ходе совещания был поднят вопрос, характерный для региона в целом – нестабильная работа соответствующих электронных систем и баз данных, обеспечивающих межведомственное взаимодействие.

Увеличение потока обращений создает перегруженность системы, в связи с чем база данных периодически «виснет» - особенно остро эта проблема стояла в первые дни приема заявлений граждан. В настоящее время ситуация постепенно улучшается, в том числе благодаря конструктивной позиции и оперативным действиям департамента соцзащиты Воронежской области. Однако до сих пор нередки случаи, когда ответы на запросы, поданные в электронном виде, не поступают в установленный срок или не приходят вовсе. В связи с этим возникает необходимость в повторных запросах, что существенно удлиняет время ожидания.

Подводя итоги обсуждения, Сергей Лукин отметил:

- Если существуют проблемы, их нужно обсуждать на площадке Совета Федерации, доводить до Правительства и профильных министерств, чтобы реализация принятых мер поддержки населения была на высоком уровне. Темп решения выявленных проблем должен увеличиваться, я готов оказывать вам в этом всемерное содействие.

В заключение Сергей Лукин поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Помощники сенатора вручили представителям Управлений соцзащиты Аннинского и Таловского районов подарки от сенатора – ноутбуки, которые станут надежными помощниками в работе.

- Сегодня в России развитие социальной сферы, укрепление ее законодательной базы является одним из приоритетов государственной политики. По сути, вы являетесь проводниками тех идей, законов, нормативных документов, которые принимаются на федеральном и региональном уровне. Наше единение вокруг решения важных проблем нуждающихся в помощи людей должно быть действенным, - подчеркнул, обращаясь к социальным работникам, сенатор Сергей Лукин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сергей Лукин: Развитие социальной сферы – приоритет государственной политики России
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