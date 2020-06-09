В Воронежской области господдержку могут получить НКО и строительные предприятия

В понедельник, 8 июня, в правительстве области в рамках заседания Экспертного совета обсудили существующие меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также то, как их можно расширить.

В период пандемии коронавируса в регионе реализуется 66 мер государственной поддержки. Это, к примеру, отсрочка по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество, уменьшение налога на имущество для владельцев торговых и бизнес-центров при условии снижения арендной платы для предпринимателей, льготные программы микрокредитования и реструктуризации задолженности, зарплатные программы, нулевые платежи по транспортному налогу для предприятий общественного транспорта и много другое. При этом, по словам руководителя департамента экономического развития области Данилы Кустова, значительная часть ограничений из-за коронавируса для воронежских предприятий снята, а уровень закрытости региональной экономики составляет не более 13%. За это время самыми востребованными среди малого и среднего бизнеса мерами стали программа льготного кредитования под 0% на выплату зарплат сотрудникам, льготные кредиты, кредитные каникулы, а также снижение налоговой нагрузки. Объектам малого и среднего бизнеса предоставлено около 1,3 миллиарда рублей льготных кредитов, а отсрочек по кредитам и займам – на 1,4 миллиарда. Помимо этого, в регионе начали выдавать целевые кредиты на возобновление работы предприятий под 2% годовых.

– Мер поддержки заявлено очень много. Однако не все они пока действуют с той скоростью и эффективностью, как нам хотелось бы, но работа идет. Решения были приняты своевременно, и мы надеемся увидеть масштабные положительные эффекты, – отметил по этому поводу губернатор Александр Гусев.

Члены Экспертного совета попросили главу региона включить в список получателей господдержки некоммерческие организации, оказывающие услуги детям, и компенсировать затраты на тестирование сотрудников дежурных групп на коронавирус в коммерческих детских учреждениях.

Список может расшириться и за счет строительных предприятий. Губернатор пообещал рассмотреть критерии, которые позволят данному бизнесу войти в средний сектор. Пока этот бизнес считается крупным из-за большого количества сотрудников, занятых на трудоемком производстве. Если новые критерии окажутся обоснованными, Александр Гусев пообещал поддержать инициативу на федеральном уровне. Также глава региона сказал, что в этом году транспортные предприятия получат больший объем субсидий, чем это было запланировано изначально. Кроме того, им помогут с лизинговыми платежами.