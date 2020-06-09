2020-06-09T17:51:28+03:00
Общество

В Воронежской области господдержку могут получить НКО и строительные предприятия

А транспортным компаниям увеличат субсидии
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В понедельник, 8 июня, в правительстве области в рамках заседания Экспертного совета обсудили существующие меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также то, как их можно расширить.

В период пандемии коронавируса в регионе реализуется 66 мер государственной поддержки. Это, к примеру, отсрочка по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество, уменьшение налога на имущество для владельцев торговых и бизнес-центров при условии снижения арендной платы для предпринимателей, льготные программы микрокредитования и реструктуризации задолженности, зарплатные программы, нулевые платежи по транспортному налогу для предприятий общественного транспорта и много другое. При этом, по словам руководителя департамента экономического развития области Данилы Кустова, значительная часть ограничений из-за коронавируса для воронежских предприятий снята, а уровень закрытости региональной экономики составляет не более 13%. За это время самыми востребованными среди малого и среднего бизнеса мерами стали программа льготного кредитования под 0% на выплату зарплат сотрудникам, льготные кредиты, кредитные каникулы, а также снижение налоговой нагрузки. Объектам малого и среднего бизнеса предоставлено около 1,3 миллиарда рублей льготных кредитов, а отсрочек по кредитам и займам – на 1,4 миллиарда. Помимо этого, в регионе начали выдавать целевые кредиты на возобновление работы предприятий под 2% годовых.

– Мер поддержки заявлено очень много. Однако не все они пока действуют с той скоростью и эффективностью, как нам хотелось бы, но работа идет. Решения были приняты своевременно, и мы надеемся увидеть масштабные положительные эффекты, – отметил по этому поводу губернатор Александр Гусев.

Члены Экспертного совета попросили главу региона включить в список получателей господдержки некоммерческие организации, оказывающие услуги детям, и компенсировать затраты на тестирование сотрудников дежурных групп на коронавирус в коммерческих детских учреждениях.

Список может расшириться и за счет строительных предприятий. Губернатор пообещал рассмотреть критерии, которые позволят данному бизнесу войти в средний сектор. Пока этот бизнес считается крупным из-за большого количества сотрудников, занятых на трудоемком производстве. Если новые критерии окажутся обоснованными, Александр Гусев пообещал поддержать инициативу на федеральном уровне. Также глава региона сказал, что в этом году транспортные предприятия получат больший объем субсидий, чем это было запланировано изначально. Кроме того, им помогут с лизинговыми платежами.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Лукин: Развитие социальной сферы – приоритет государственной политики России
8 июня, в День социального работника, сенатор Сергей Лукин провел совещание в формате видеосвязи с руководством управлений социальной защиты населения Аннинского и Таловского районов Воронежской области
Городу-спутнику Нововоронежской АЭС выделили три миллиона рублей на реализацию проекта территориального общественного самоуправления
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Радуга» городского округа город Нововоронеж (город-спутник Нововоронежской АЭС) выиграл 2 млн 998 тысяч рублей на реализацию проекта «Создание комфортных и безопасных условий проживания»
«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: отец через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка
Теперь иркутянин Роман Климов планирует встретиться с инспекторами Владиславом Харахиновым и Анатолием Зверевым и пожать им руку
Новости 24
Мэрия Воронежа открыла на базе популярного паблика информационный канал
В Воронеж привезли первые три троллейбуса из Москвы
В Воронеже представил две концепции по реконструкции театра оперы и балета
Под Воронежем задержали педофила, надругавшегося над 8-летней девочкой
Воронежского врача, выпавшего из окна больницы после видео с «коронавирусным фейком», выписали
В Воронеже определили подрядчика для разработки проекта самой большой школы в России
В воронежских учреждениях культуры выявили 500 нарушений безопасности
Воронежский краеведческий музей показал выставку на фестивале «Интермузей-2020»
Музей-заповедник "Костенки" после снятия ограничений готовит трансферт для групп посетителей из Воронежа
Под Воронежем хозяйка зарезала гостью за оскорбление
На воронежском водохранилище перевернулась лодка с четырьмя мужчинами
«Единая Россия» направит наблюдателей на все участки общенародного голосования
Воронежцам предлагают спеть в честь Дня России
В воронежском УФСИН дали свою версию состояния здоровья Сергея Колодяжного
В Воронежском заповеднике родились бобрята
Жительница Воронежа потеряла 780 тысяч, пытаясь заработать на бирже
В Воронежской области юношу, бегавшего от призыва, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Пьяный житель Воронежской области угнал машину и попал на ней в аварию