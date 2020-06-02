Доля ипотеки на новостройки в Воронеже может увеличиться в 6-8 раз

«В мае соотношение между сделками на первичном и вторичном рынке по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2020 года у нас практически не изменилось, - комментирует Антон Семенов, руководитель АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Воронеже. - 95% - доля сделок с готовыми квартирами и только 5% - с новостройками. Но почти все сделки с новостройками в мае – это сделки в рамках новой госпрограммы, поскольку такой низкой ставки на рынке еще до сих пор не было. Мы прогнозируем, что в ближайшие месяцы доля сделок с новостройками после запуска новой госпрограммы в Воронеже может увеличиться до 30-40% от общего числа, то есть в 6-8 раз».

Главная причина роста, по мнению эксперта, – это значительная разница в ставках. Если средняя рыночная ставка по стандартным программам на вторичное жилье в Воронежской области – 9,5-10% годовых, то базовая по новой госпрограмме – 6,5% годовых. Кроме того, некоторые банки снижают эту ставку дополнительно за свой счет.

Средний срок, на который оформляют ипотеку жители Воронежа, по данным Абсолют Банка, – это 20 лет. За счет разницы в ставках между стандартными программами и госпрограммой в 3,5-4 п.п. получается значительная экономия. При средней сумме кредита 1,9 – 2,3 млн рублей заемщик может сберечь 500-800 тысяч рублей.

Есть и сдерживающий фактор – как правило, до заселения в квартиру на первичном рынке проходит несколько месяцев, а то и год-полтора. Поэтому новостройки больше подходят тем заемщикам, у которых уже есть хоть какое-то собственное жилье. В противном случае оптимальный вариант – вторичка. Там можно получить ключи и заселиться сразу после сделки.

По словам Антона Семенова, наибольший интерес у заемщиков, приобретающих жилье по новой госпрограмме, вызывает Железнодорожный район Воронежа.