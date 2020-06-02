2020-06-02T15:41:42+03:00
Общество

Доля ипотеки на новостройки в Воронеже может увеличиться в 6-8 раз

Такие прогнозы озвучивают банкиры. Они связывают увеличение доли ипотечных сделок с новостройками с запуском новой госпрограммы с субсидированием ставки до 6,5% годовых
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«В мае соотношение между сделками на первичном и вторичном рынке по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2020 года у нас практически не изменилось, - комментирует Антон Семенов, руководитель АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Воронеже. - 95% - доля сделок с готовыми квартирами и только 5% - с новостройками. Но почти все сделки с новостройками в мае – это сделки в рамках новой госпрограммы, поскольку такой низкой ставки на рынке еще до сих пор не было. Мы прогнозируем, что в ближайшие месяцы доля сделок с новостройками после запуска новой госпрограммы в Воронеже может увеличиться до 30-40% от общего числа, то есть в 6-8 раз».

Главная причина роста, по мнению эксперта, – это значительная разница в ставках. Если средняя рыночная ставка по стандартным программам на вторичное жилье в Воронежской области – 9,5-10% годовых, то базовая по новой госпрограмме – 6,5% годовых. Кроме того, некоторые банки снижают эту ставку дополнительно за свой счет.

Средний срок, на который оформляют ипотеку жители Воронежа, по данным Абсолют Банка, – это 20 лет. За счет разницы в ставках между стандартными программами и госпрограммой в 3,5-4 п.п. получается значительная экономия. При средней сумме кредита 1,9 – 2,3 млн рублей заемщик может сберечь 500-800 тысяч рублей.

Есть и сдерживающий фактор – как правило, до заселения в квартиру на первичном рынке проходит несколько месяцев, а то и год-полтора. Поэтому новостройки больше подходят тем заемщикам, у которых уже есть хоть какое-то собственное жилье. В противном случае оптимальный вариант – вторичка. Там можно получить ключи и заселиться сразу после сделки.

По словам Антона Семенова, наибольший интерес у заемщиков, приобретающих жилье по новой госпрограмме, вызывает Железнодорожный район Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хорошие новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Воронеже запускают рейсы в Сочи и Симферополь
В Воронеже начал работу пункт проката детских автокресел
На 2 июня под меднаблюдением находятся 3618 воронежцев с подозрением на коронавирус
Под Воронежем перевернулась фура с дизельным топливом
Вспышка коронавируса произошла в воронежском Доме ребенка
В Воронеже малолетние хулиганы пытались разгромить новый парк
На воронежской трассе «Газель» влетела в грузовик: водитель погиб
Воронежцы обнаружили на контейнерной площадке пакет с кровавыми пробирками
В Воронежской области директор школы получил условный срок за то, что ударил по лицу ученика
В Воронежской области мужчину, явившегося в суд без маски, оштрафовали
Под Воронежем мужчина угнал машину, чтобы отомстить за отбитую у него девушку
Воронежцы отметят «Пушкинский день России» «Сном Татьяны»
В Воронеже будут судить сотрудницу детсада, воровавшую у малышей золотые цепочки и крестики
Воронежцу сломали ребро за то, что он хотел увести девушек от пьяной компании
Губернатор Воронежской области завел аккаунт в Instagram