Воронежский депутат обратил внимание на проблемы с дистанционным образованием

С начала апреля на дистанционное обучение перешли как вузы, так и школы Воронежской области. Вот только образовательные платформы, в большинстве своем, оказались не готовы к массовому наплыву учащихся - и просто зависали.

У родителей школьников с каждым днем появлялось все больше вопросов: почему родители вместо учителей должны объяснять ребенку материал? Почему педагоги рассылают задания по разным каналам связи? Почему так плохо рассчитана нагрузка и детям приходится сидеть весь день за компьютером?

Депутат Воронежской городской Думы Артем Рымарь обратил внимание, что вокруг дистанционного обучения сложилось очень много дискуссий как со стороны общественности, так и со стороны педагогического состава.

В итоге школам даже рекомендовали провести последние уроки в 1-8 классах - 15 мая, в 10 классах - 29 мая, в 9 и 11 - 5 июня.

Допустим, ученики младших классов догонят программу в будущем. Но что делать выпускникам с экзаменами? Принимать абитуриентов будут по результатам ЕГЭ уже в этом году. Как ликвидировать нехватку знаний?

Оказались не готовы к переменам и некоторые преподаватели не только в школах, но и в вузах.

- Не готовы оказались в первую очередь педагоги старшего поколения. Им достаточно сложно осваивать новые компьютерные программы. С этим существуют определенные трудности. Поэтому часть студентов, наверное, оказалась без внимания преподавателей. Еще часть студентов просто стали лениться: их не отмечают, их не видят - зачем что-то делать? - комментирует кандидат экономических наук, доцент Ольга Пастушкова.

1 сентября школьники вернутся за парты, приступят к обучению студенты, опять же абитуриенты опробую свои силы в стенах вузов: и какой бы системы образования ни была к тому времени - дистанционной или же традиционной - самое главное, чтобы она работала.

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