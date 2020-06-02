Коронавирус в Воронеже, последние новости на 2 июня 2020: вспышка COVID-19 в районной больнице, спецрейс с туристами из Нью-Йорка

За время эпидемии в Воронежской области заразились коронавирусом 2139 человек. Из них 1433 пациента уже переболели и выздоровели. 18 жителей региона с подтвержденным COVID-19 скончались.

Вспышка коронавируса произошла в Новоусманской районной больнице. За последние дни инфекцию обнаружили у 30 человек, в том числе 10 медработников. Среди пациентов COVID-19 выявили у 18 человек в хирургическом отделении и у еще двух - в терапевтическом. У всех зараженных либо нет никаких симптомов болезни, либо она протекает в легкой форме. Хирургическое отделение временно закрыли.

В Воронежской области впервые за несколько дней улучшился один из показателей для снятия ограничений. Коэффициент распространения коронавируса переместился с отметки 1,72 до 1,33. Однако до нормы - 0,8 - по-прежнему далеко. Примерно на одном уровне количество коек для больных было 39,6, стало 39,5% при норме 50%. Тестов при этом делают много - 164,2 на 100 тысяч населения (было 160,6). Норма по этому показателю - 90.

Спецрейсом из Нью-Йорка в Ростов-на-Дону прилетели двое жителей Воронежской области. Возраст и пол прибывших из Америки земляков не разглашают. Известно, что их уже привезли в регион. По прибытии на малую родину туристы должны соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.