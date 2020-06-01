2020-06-01T13:55:07+03:00
Общество

Воронежская компания передала 10 000 бутылок питьевой воды и помогает с приобретением дезинфицирующего оборудования для соцучреждений Воронежской области

В условиях COVID-19 главным приоритетом социальных инвестиций компании остается помощь местным сообществам
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В рамках социальной кампании «Несмотря на расстояние, остаемся вместе» в партнерстве с Воронежским областным фондом социальной поддержки населения филиал компании «Балтика» – «Воронежский пивзавод» передал 10 000 бутылок питьевой воды региональным социальным учреждениям и помогает в приобретении дезинфицирующего оборудования.

С марта 2020 года завод развернул социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку населения в период эпидемии – в диалоге с партнерами, общественными организациями и государственными органами. В фокусе кампании – помощь пожилым, находящимся в зоне повышенного риска, и медикам, работающим с беспрецедентной нагрузкой.

В партнерстве с Воронежским областным фондом социальной поддержки населения, оказывающим помощь пожилым и инвалидам, компания помогает приобрести дезинфицирующее оборудование для учреждений управления социальной защиты населения Воронежской области.

Также завод передал 10 000 бутылок питьевой воды для 32 региональных организаций соцобслуживания – домам-интернатам для одиноких престарелых граждан и инвалидов.

Сергей Киселев, директор автономного учреждения Воронежской области «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения»:

В настоящее время в Воронежской области проводится работа по обеспечению средствами защиты населения от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. И в этом большую поддержку социальным учреждениям области оказывает завод, который помогает закупить дезинфицирующее оборудование и обеспечил питьевой водой социальные учреждения области. Выражаем компании благодарность за своевременную помощь, оказываемую в это непростое время.

В условиях COVID-19 главным приоритетом социальных инвестиций компании остается помощь местным сообществам. На данный момент она поставила более 500 000 единиц средств защиты для региональных домов престарелых, медиков, волонтеров и пожилых и выделила им более 240 000 единиц безалкогольных напитков – во всех регионах своего присутствия в России.

Ранее в Воронежской области для областного геронтологического центра и областного дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов с помощью завода были закуплены 7 000 бахил, 3 500 пар перчаток, а также дезинфицирующие и моющие средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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