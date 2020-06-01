Нововоронежская АЭС: первый российский миллионник отмечает 40-летий юбилей

За 40 лет энергоблок выработал более 230 миллиардов кВт*ч электроэнергии. Такого количества достаточно, чтобы обеспечить работу Российских железных дорог в течение 5 лет.

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Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС стал головным в серии энергоблоков «миллионников» и прототипом для 37 из 60 существующих атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР. Впервые на энергоблоке №5 была построена сверхпрочная герметичная железобетонная защитная оболочка как дополнительный элемент безопасности.

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Проектный срок службы энергоблока №5 НВ АЭС составил 30 лет. Он увеличился ещё на 25 лет после масштабной модернизации, проведенной в 2010-2011 годах. Нововоронежские специалисты первыми осуществили эту операцию: ранее продление сроков эксплуатации энергоблоков-миллионников не проводилось. В ходе беспрецедентных по объему работ заменили значительную часть электротехнического и тепломеханического оборудования. Из 1 500 км существующего кабеля заменили 1 400 км и вновь проложили 550 км. Выполнен целый ряд работ по усовершенствованию систем безопасности, в частности, смонтировано оборудование для сейсмозащиты.

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в 2015 году провели на энергоблоке №5 миссию OSART, подтвердили высокий уровень безопасности энергоблока-миллионника.

«Этот год проходит для нас под флагом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 75-летия атомной промышленности, а также 40-летия энергоблока №5 Нововоронежской АЭС, который сегодня успешно работает и продолжает обеспечивать электричеством население Воронежской области и предприятия Центрального Черноземья. Показатели безопасности энергоблока-юбиляра на высоком уровне и соответствуют мировым требованиям», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС