Комова: Именно онлайн формат Предварительного голосования позволяет сделать свой выбор в любое удобное время

Предварительное голосование «Единой России» в онлайн формате проходит уже пятый день. Победившие кандидаты будут участвовать в сентябрьских выборах на места в областную и городскую Думы. Поддержать того или иного кандидата можно на сайтеPG.ER.RU.

Выразить свою гражданскую позицию и принять участие в Предварительном голосовании «Единой России» решила заслуженный мастер спорта РФ, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы , уроженка Воронежа Виктория Комова. Нашу прославленную гимнасту мы застали за занятием спортом, Виктория и в период пандемии поддерживает физическую форму. По словам гимнастки, именно онлайн формат Предварительного голосования позволяет сделать свой выбор в любое удобное время, например, после занятий спортом на свежем воздухе. «Политикой я не сильно интересуюсь. Для меня, конечно, более важна спортивная сфера. Как спортсменку меня интересует развитие профессионального и детского спорта в регионе, что для этого делается, какие перспективы. Принять участие в Предварительном голосовании решила, чтобы ознакомится с кандидатами, которые хотят попробовать себя в политике. Хотелось бы посмотреть, есть ли среди них спортсмены. В своих программах уделяют ли они внимание развитию спорта и продвижению здорового образа жизни среди населения»,- рассказала Комова. Добавим, что информацию о кандидатах Предварительного голосования можно найти на сайте «Единой России» в разделе Электронное предварительное голосование, а также на официальном сайте PG.ER.RU. Отметим, что система электронного голосования защищена от внешнего и внутреннего вмешательства. С уважением, пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"