Жительница Россоши снова обыграла знатоков в летней игре «Что? Где? Когда?»

Вопросы из Россоши становятся «черной меткой» для команд знатоков «Что? Где? Когда?». На этот раз эрудитов сборной команды, капитаном которой была Алена Повышева, поставила в тупик Софья Кустарникова. Девушка из Россоши поинтересовалась, зачем студентам специализированного учебного заведения в США советовали перед работой в доме или квартире оставлять в холодильнике ключи от автомобиля.

У знатоков была возможность воспользоваться двумя дополнительными минутами – одну они заработали, досрочно ответив на вопрос, другая у них была как компенсация за то, что из-за пандемии коронавируса нельзя было воспользоваться помощью зала. Первые 60 секунд обсуждения Алена Повышева посчитала недостаточными, чтобы дать правильный ответ. На исходе дополнительной минуты она не прислушалась к версии Николая Крапиля и предпочла версию своего мужа Юрия Филиппова. Это было ее ошибкой.

Филиппов высказал предположение, что ключи советовали класть в холодильник будущим электрикам якобы, чтобы проверить, забыли вернуть свет после работ или нет. На что ведущий резонно заметил, что гораздо проще для этого включить лампочку. Между тем Крапиль в своей версии назвал слово «звукорежиссер» и сказал, что, может быть, дело в том, чтобы убрать вибрацию, выключая холодильник. Оказалось, что он был прав. Звукорежиссеры при начале работы выключают все приборы, издающие посторонние шумы, а не забыть проверить холодильник при уходе легче всего, положив туда ключи от машины. Просто не уедешь, не проконтролировав себя!

После вопроса Софьи счет стал 3:5 в пользу телезрителей, однако знатоки смогли взять себя в руки и все же вырвать победу – 6:5. Тем не менее девушке из Россоши, помимо 90 тысяч рублей, полученных за взятое очко, достались еще 75 тысяч. Защищающий интересы телезрителей Дмитрий Брейтенбихер посчитал ее вопрос одним из двух лучших в игре и поощрил ее этой суммой. Таким образом, общий куш Софьи Кустарниковой оказался вполне солидным – 165 тысяч рублей.

Напомним, в первой игре летней серии победу телезрителям принес вопрос Валентины Нагорной из Россоши. В тупик такого зубра как Александра Друзя женщина поставила, поинтересовавшись, зачем была ниша между кухней и комнатой в старом доме. Магистр посчитал, что там стоял самовар. А оказалось, что это было место для лампы, которая, когда не было электричества, освещала и кухню, и комнату. В итоге Валентина получила 100 тысяч рублей.

Валентина Нагорная принесла победу телезрителям и выиграла 100 тысяч рублей.Фото: Первый канал

Но самый большой куш из жителей Воронежской области в новейшей истории «Что? Где? Когда?» достался 67-летнему пенсионеру из села Сухой Донец Богучарского района Николаю Азарьеву. В финальной игре 2016 года в противостоянии с командой Балаша Касумова он задал вопрос: «Кто из ученых чаще всего упоминался в игре «Что? Где? Когда?»? Знатоки ответили Нобель с намеком на Нобелевскую премию. Оказалось же, что Николай Петрович имел в виду адрес телепередачи: улица Академика Королева.

В итоге знатоки проиграли 5:6, а вопрос настолько понравился всем, что Николай Азарьев получил, помимо 412 тысяч рублей, «Хрустальную сову» и чек на еще миллион рублей.