Воронежцы прощаются с сестрой Василия Пескова

28 мая 2020 года на 88 году ушла из жизни сестра Василия Пескова Мария Пескова.

Она родилась 21 апреля 1933 года, как и ее старший брат, в селе Орлово тогда Центрально-Черноземной области, училась в Орловской семилетке, потом в Тресвятской средней школе.

В 1953 году Мария Михайловна окончила Воронежское педагогическое училище, по распределению поехала в Узбекистан, преподавала русский язык.

В 1956-м вернулась в Воронеж и работала в железнодорожной школе, с 1958 по 1969 год в Тресвятской средней школе учителем начальных классов.

С 1969 по 1972 год - методист Воронежского института повышения квалификации учителей.

С 1973 по 1976 год - методист в Монголии.

Работала в лесной школе, где учатся дети с тяжелыми нарушениями речи.

С 1993 по 1995 год заведовала районным центром для престарелых и одиноких людей в Воронеже.

Всюду, где трудилась Мария Михайловна, о ней осталась память, как о беззаветно преданном учительству и детям наставнике, которого любили школьники, многие из которых стали крупными учеными и руководителями. Все помнили ее как отзывчивого на чужие беды человека. Эту доброту не забудут знавшие ее люди.

До последних дней она неусыпно проповедовала творчество Василия Пескова. Ее постоянно видели в школах. Она опекала учеников родной Тресвятской школы, носящей имя ее горячо любимого брата.

Похоронят эту самоотверженную учительницу в субботу 30 мая 2020 года на кладбище в поселке Воля рядом с ее родителями.

В нескольких километрах от нее в поле на краю поселка лежит прах ее брата.

Светлая память этому замечательному человеку, всю жизнь отдавшему воспитанию детей и помощи людям.