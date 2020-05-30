2020-05-30T00:31:12+03:00
Общество

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 30 мая 2020: районы с зараженными, показатели для второго этапа снятия ограничений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 30 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Количество зараженных коронавирусом жителей региона достигло 1 857 человек. Больше всего заболевших в Воронеже, Новоусманском, Лискинском и Россошанском районах. 1 342 пациента уже справились с болезнью и выздоровели. Скончался 18-й воронежец с подтвержденным COVID-19. Еще 1 075 жителей госпитализированы с подозрением на инфекцию. Под домашним наблюдением - 3 120 человек.

В Воронежской области показатели для второго этапа снятия ограничений еще больше ухудшились. Коэффициент распространения инфекции уже 1,61 при норме 0,8. Меньше стал коечный фонд. Сутки назад были свободны 48,8 процентов оборудованных мест для больных, теперь их стало 46% (норма - 50%). С другой стороны, все больше нарастают темпы тестирования в расчете на 100 тысяч жителей области - на данный момент 150,7. Это гораздо выше нормы (90).

В Коминтерновском суде Воронежа прошло заседание, на котором разбирали дело Александра Косякина, фельдшера станции скорой медпомощи Новоусманской районной больницы. Его обвиняют в «злоупотреблении свободой массовой информации» (ст. 13.15 КоАП РФ). Медику грозит штраф до 100 тысяч рублей. В суде интересы Александра Косякина представляет сотрудничающий с профсоюзом «Действие» воронежский правозащитник Илья Сиволдаев. Дело передали в мировой суд.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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