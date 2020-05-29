Коронавирус в Воронеже, последние новости на 29 мая 2020: продление режима самоизоляции, смерть 18-го зараженного пациента

Количество зараженных коронавирусом жителей Воронежской области достигло 1 753 человек. 1 293 пациента уже справились с болезнью и выздоровели. Накануне скончался 18-й воронежец с подтвержденным COVID-19. Еще 1 018 жителей госпитализированы с подозрением на инфекцию. Под домашним наблюдением - 3 120 человек.

Режим самоизоляции в Воронежской продлят до 15 июня, сообщили в областном оперативном штабе по противодействию коронавирусу. В то же время оговорились: в течение ближайших 18 дней возможны изменения, связанные как с ужесточением, так и с ослаблением ограничительных мер.

Значение показателей, определяющих возможность второго этапа снятия в регионе ограничений из-за коронавируса, пока не идеальны. С опережением нормы ведется тестирование на 100 тыс. жителей: 137,8 (при норме 90). Свободных коек несколько меньше нормы - 48,8% (а должно быть 50%). И высок коэффициент распространения инфекции: 1,47 (при норме 0,8).

Юго-Западный рынок в Воронеже могут оштрафовать на 200 тысяч за «Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» (ст. 20.6.1 КоАП). Изначально на нарушения обратил внимание губернатор, затем туда отправились проверяющие. К слову, администраторы и их встретили без средств индивидуальной защиты.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.