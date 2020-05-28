2020-05-28T22:13:35+03:00
Общество

Мэр Воронежа призвал горожан активно участвовать в приемке благоустройства дворов

В этом году в городе обустроят 68 придомовых территорий
Олег ИВАНОВ
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По нацпроекту «Жилье и городская среда» в мэрии Воронежа планируют ежегодно привлекать не менее 225 миллионов рублейПо нацпроекту «Жилье и городская среда» в мэрии Воронежа планируют ежегодно привлекать не менее 225 миллионов рублейФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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Во дворе дома №37 в Политехническом переулке заасфальтировали троутары, установили бордюры и подготовили все к обустройству проезжей части, вскоре здесь появится новая детская площадка. Этот и еще 67 дворов в Воронеже обновят в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 28 мая мэр Вадим Кстенин посетил с инспекцией несколько территорий в Коминтерновском районе.

Люди участвуют в благоустройстве на всех этапах

Около полувека жильцы дома №37 в Политехническом переулке ждали благоустройства. Когда они узнали о нацпроекте «Жилье и городская среда», то сами обратились в управу Коминтерновского района. Это пример того, как инициатива активных горожан может привести к важным изменениям.

Вот и во время инспекции к мэру обратился один из воронежцев: мужчина заметил, что близлежащий участок дороги по улице Ватутина рядом с детсадом пока остается неблагоустроенным. Вадим Кстенин поручил руководителю управы Юрию Бавыкину провести необходимый ремонт.

Важно, чтобы сами жители внимательнее относились к приемке работ, ведь именно им пользоваться в дальнейшем обновленной территорией.

- Хорошо, что люди участвуют в благоустройстве на всех этапах: от сбора документов для включению в программу до контроля работ. После того, как уходит подрядная организация, многие горожане сами продолжают работать: следят за газонами, высаживают растения. Во время согласования работ не обходится без споров, но наши службы стараются очень тесно взаимодействовать с советами домов, - сообщил мэр.

Всего в Коминтерновском районе благоустроить в ближайшее время должны 12 придомовых территорий Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Всего в Коминтерновском районе благоустроить в ближайшее время должны 12 придомовых территорийФото: предоставлено мэрией Воронежа.

Недочеты придется переделывать

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в мэрии Воронежа планируют ежегодно привлекать не менее 225 миллионов рублей.

В начале осени администрация города начнет принимать дворы. При этом недочеты заставят переделывать. Вплоть до того, что новые дороги будут проливать водой и если в результате будут скапливаться лужи, придется все исправлять.

Всего в Коминтерновском районе благоустроить в ближайшее время должны 12 придомовых территорий. Так, по улице по улице 9 Января ремонт сейчас идет сразу в двух дворах - у дома №294 и №282. Новенький асфальт на проезжей части, интересное игровое оборудование для детей, спортивные тренажеры, ровные тротуары - что еще нужно в современном дворе?

- Дети, подростки, да вообще все жители довольны тем, что можно будет выйти и отдохнуть, и подъехать к дому можно будет нормально. Мы очень довольны, - рассказала старшая по дому №294 Наталья Лямзина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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