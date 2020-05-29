Воронежское правительство и «Яндекс» будут вместе реализовывать социальные проекты

В четверг, 28 мая, правительство Воронежской области и компания «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве. Сделали они это дистанционно – с помощью электронной цифровой подписи. И также дистанционно, по видеосвязи губернатор Александр Гусев обсудил направления будущего сотрудничества с генеральным директором «Яндекса» Еленой Буниной.

В региональном правительстве пояснили, что в рамках соглашения запланированы социальные проекты, призванные, в том числе, помогать пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, совместно развивать онлайн-образования, поддерживать малый и средний бизнес. Например, компания предлагает педагогам платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

Александр Гусев поблагодарил Елену Бунину за интерес к Воронежской области и выразил надежду, что сотрудничество будет взаимовыгодным. Со своей стороны он пообещал поддержку всех направлений деятельности «Яндекса» на территории региона.

– И соответственно, рассчитываем на вашу поддержку. В частности, нам крайне интересно сотрудничать с вами в рамках национальных проектов, в области образования, в сфере культуры. И, конечно, в части получения обратной связи – это очень важный для нас элемент работы с жителями, – сказал Александр Гусев.

Стоит отметить, что одно из направлений компании уже принесло пользу воронежцам: водители «Яндекс.Такси» помогают волонтерам с продуктовыми наборами добраться до нужных адресов. С их помощью 1,5 тысячи семей получили товары первой необходимости. С 1 июня «Яндекс.Такси» начнет бесплатно перевозить ветеранов Великой Отечественной войны. Список тех, кто сможет воспользоваться данной льготой, выглядит так: участники и инвалиды войны, лица, проходившие военную службу в тылу, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

В региональном правительстве сообщили, что в тот же день Александр Гусев встретился с Павлом Калмыковым, который непосредственно развозил волонтеров с продуктовыми наборами. Губернатор поблагодарил сотрудника «Яндекс.Такси» и в его лице всех водителей компании, которые поддержали и нуждающихся, и самих волонтеров. Александр Гусев выразил надежду, эти таксисты с достоинством примут участие и в новом социальном проекте, предлагающем бесплатные услуги для ветеранов.