2020-05-28T16:34:51+03:00
Общество

Сергей Перминов: Пик явки в электронном предварительном голосовании «Единой России» пройден

В партийной процедуре отбора кандидатов по состоянию на 10 утра 28 мая приняли участие 634 170 избирателей
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Наибольшую активность проявляют жители Новосибирской, Челябинской, Белгородской, Рязанской и Воронежской областей. Всего в качестве выборщиков зарегистрированы 1 228 873 человек. Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии Сергей Перминов, передает ER.RU.

По его словам, пик явки в ходе партийной процедуры пройден. «Как и на обычных выборах в день голосования избиратели традиционно активно идут на участки в первой половине дня, а после обеда явка начинает спадать. В нашем же случае большинство избирателей отдали свои голоса в первой половине недели. В пиковые дни максимальное количество бюллетеней достигало 1100 штук в минуту, за последние сутки этот показатель существенно уменьшился. Тем не менее, голосование продолжается, мы ждём всех избирателей, кто ещё не сделал свой выбор», - пояснил Перминов.

Напомним, накануне эксперты оценили перспективы применения электронного голосования не только в контексте внутрипартийных процедур, но и выборах. В свою очередь, в Центризбиркоме отметили, что Россия в целом готова к такому формату: в законодательстве закреплены все необходимые для этого понятия, есть технические возможности.

В свою очередь председатель Воронежской областной Думы, член Президиума Генерального совета «Единой России», секретарь регионального отделения Партии Владимир Нетёсов сообщил, что в регионе за последние сутки количество выборщиков увеличилось на 6 000.

«На сегодняшний день в Воронежской области зарегистрировано более 87 000 избирателей», - уточнил Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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