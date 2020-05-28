2020-05-27T23:03:41+03:00
Общество

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 28 мая 2020: зараженные на «Минудобрениях» и «Созвездии», нарушения на мукомольном комбинате

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 28 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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1 643 жителя Воронежской области заразились коронавирусом. Количество выздоровевших пациентов достигло 1 235. Скончались 17 человек с COVID-19. Еще 1003 пациента госпитализированы с подозрением на инфекцию. Под домашним наблюдением - 3 105 человек.

Показатели по коронавирусу вновь не соответствуют норме для второго этапа снятия ограничений в регионе. Превышен коэффициент распространения инфекции: 1,29 (норма 0,8). Нужно работать и над свободным коечным фондом: сейчас здесь недобор - 46,1% при норме 50%. Нет вопросов только по тестированию на 100 тысяч жителей: 132,5 (норма 90).

С 14 по 26 мая на россошанских «Минудобрениях» выявили 17 сотрудников с новым коронавирусом. В подавляющем большинстве случаев работники переносили болезнь бессимптомно. Обнаружить COVID-19 на ранней стадии удалось во время тестирования. На предприятии провели уже 1 001 исследование за свой счет.

Несколько сотрудников воронежского концерна «Созвездие» также заразились новой инфекцией. Конкретное число заболевших пока уточняется. На предприятии сообщили, что для всех работников организовали систематическое прохождение медицинского исследования на выявление COVID-19. Кроме того, в «Созвездии» действует собственный оперативный штаб. Сотрудников предупредили, что при первых же признаках ОРВИ, нужно обращать за медпомощью.

Департамент промышленности и транспорта Воронежской области рекомендовал местным предприятиям на коммерческой основе протестировать сотрудников на коронавирус. То есть за счет работодателя.

В Центральный райсуд Воронежа поступило уголовное дело на гендиректора мукомольного комбината Андрея Ткачева. Его обвиняют в нарушении требований по профилактике инфекционных болезней. Все это могло привести к распространению коронавируса. Мужчине грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей.

Фельдшер Воронежской станции скорой медицинской помощи обратилась к следователям после того, как не получила стимулирующую надбавку. По предварительным данным, в апреле медик контактировала с пациентом, у которого лабораторно подтвержден COVID-19, но выплату не получила. По данному факту следователи организовали проверку.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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