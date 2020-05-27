Коронавирус в Воронеже, последние новости на 27 мая 2020: вспышка COVID-19 в хосписе и центре ракетного двигателестроения

1 581 житель Воронежской области заразился коронавирусом. Количество выздоровевших пациентов достигло 1 157. Скончались 17 человек с COVID-19. Еще 967 жителей региона госпитализированы с подозрением на инфекцию. Под домашним наблюдением - 2 892 человека.

В Воронежском центре ракетного двигателестроения произошла вспышка коронавируса. Диагноз COVID-19 подтвердился у 12 работников предприятия. Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение: трое - в медицинских стационарах, остальные - в домашних условиях. В самих цехах, на площади более 3,5 тысяч квадратных метров, провели дезинфекцию.

Коронавирус выявили у семи сотрудников воронежского онкодиспансера в селе Стрелица Семилукского района, а также у трех человек из контактного круга. Их болезнь протекает бессимптомно. Первым COVID-19 обнаружили у заведующего паллиативным отделением. После чего по предписанию Роспотребнадзора его закрыли на карантин. Родственникам пациентов разрешили забрать их домой на самоизоляцию.

В Воронеже прошли успешно роды двух матерей, зараженных коронавирусом. Малыши родились здоровыми. По состоянию на 26 мая, в регионе диагноз COVID-19 подтвержден еще у 10 будущих мам, находящихся на амбулаторном наблюдении. Также коронавирус выявили у двух беременных, лежащих в стационаре.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений по коронавирусу в Воронежской области, пока не радуют. Тестирование налажено хорошо: 128,6 на 100 тысяч жителей (норма 90). Мест в медучреждениях для лечения пациентов с COVID-19 в нашем регионе немного меньше нормы: наличие свободных коек в специализированных боксах 47,3% (при норме 50%). А вот коэффициент распространения инфекции превышен, причем значительно: 1,31 (при норме 0,8).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.