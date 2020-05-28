2020-05-28T17:22:49+03:00
Общество

В правительстве области назвали срок завершения реконструкции рамонского замка

За два года строители должны привести в порядок весь дворцовый комплекс
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото Татьяны ПодъяблонскойФото Татьяны Подъяблонской
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В правительстве Воронежской области обсудили ход реставрации историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских». Как доложил губернатору руководитель регионального департамента строительной политики Сергей Потапов, в этом году должны облицевать цокольную часть дома с ризалитами (находится слева от ворот), обустроить в нем цокольные группы, а также провести внутренние отделочные работы. Ранее реставраторы воссоздали первоначальный облик здания дома, а также парковой лестницы.

Еще больше предстоит сделать в самом дворце. Его начали реставрировать в 2017 году. За два года удалось поменять кровлю, отреставрировать подвальные помещения, гардероб. Эту часть замка привели в хорошее состояние – она представляет собой не новодел, а вполне аутентичное помещение, которое в прошлом использовалось родовитыми обитателями замка. Сейчас там находится музей. Теперь нужно привести в порядок второй и третий этажи. Подрядчика, который будет заниматься такой интересной и сложной работой, уже выбрали по конкурсу.

По словам Сергея Потапова, завершение реконструкции всего дворцового комплекса запланировано на 2022 год.

Губернатор поставил задачу составить планы капитального строительства и ремонта всех значимых объектов в регионе.

– Нам необходимо в течение июня заняться актуализацией четырехлетнего плана по капитальному строительству и трехлетнего – по капитальному ремонту объектов. Мы должны его в течение двух месяцев сделать снова полностью актуальным, чтобы заниматься трехлетним бюджетным планированием на 2021–2023 годы, – отметил Александр Гусев.

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