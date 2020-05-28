Фонд содействия инновациям выделил проекты четырех воронежских предприятий

В 2020 году по итогам десятого отбора по программе «Коммерциализация» дирекция Фонда содействия инновациям рекомендовала к финансированию 72 заявки. Среди них четыре проекта из Воронежской области.

Малые и микропредприятия со всей страны уже который год борются за гранты до 20 млн рублей от Фонда Бортника - так его еще называют по имени основателя. На поддержку могут рассчитывать те, кто собирается создать или расширить производство инновационной продукции. Представить должным образом передовые проекты из Воронежской области помогают региональный центр «Мой бизнес» и центр технологического предпринимательства и инноваций «ТехСтарт».

Что такое инновационная составляющая?

В центре «Мой бизнес» создана инфраструктура, чтобы предприниматель мог грамотно начать дело, пройти обучение и получить финансовую поддержку. Но рано или поздно перед каждым становится вопрос о развитии и масштабировании. Такие программы, которые проводит Фонд содействия инновациям, - возможность сделать шаг на новый уровень.

- Вся информация о той же программе «Коммерциализация» открыта, но не всегда ее можно правильно расшифровать. Мы объясняем, что такое инновационная составляющая и каким критериям необходимо соответствовать. Проводим внутреннюю предварительную экспертизу. Если кто-то приходит и говорит: «Я хочу делать велосипеды», которые и так все делают, то мы ему скажем, что он не подходит под эту программу. Иногда помогаем переформатировать проект, определить слабые и сильные места. Разбираем смету: зачем предприятию то или иное оборудование? Грант - это обязательство. Нельзя получив деньги сложить руки. Важно, чтобы был эффект, например, в виде новых рабочих мест или современной продукции, - объясняет директор ассоциации «ТехСтарт» Алексей Сухачев.

Двум предприятиям достаточно было консультации в центре «Мой бизнес», чтобы дальнейший конкурсный путь пройти самостоятельно. Так, заводу «Энергон» в этом году предоставили грант на 17,5 млн рублей на производство новых модификаций КСО-318 и КСО-32. Это аппараты для приема и перераспределения электроэнергии. Как заявляет производитель - «высокоэффективные».

Еще одному участнику ООО «Сталь» выделили 14 млн на расширение производства инновационных трехтрубных газовых резаков «Норд-С». Это оборудование для ручной газопламенной резки металлов.

«Это не только деньги. Это репутация»

С двумя другими компаниями по программе «Коммерциализация» в центре «Мой бизнес» работали более комплексно. Помогали «запаковать» проекты: писали заявки, сопровождали их на всех стадиях конкурса, и после получения грантов продолжат помогать с отчетностью.

В итоге «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» выделили 20 млн рублей на расширение импортозамещающего производства колтюбинговых установок среднего и тяжелого класса. Это система для работ по освоению или ремонту нефтяных и газовых скважин.

Компания «Агромиг» также получила 20 млн на расширение производства высокотехнологичных конвейерных зерносушилок для российского и зарубежного АПК.

Не секрет, что малым предприятиям не всегда хватает ресурсов, чтобы справиться с «бумажной» работой по тем же грантовым программам. В штате крупных компаний для таких случаев наверняка найдутся бизнес-аналитики. Но для малых и даже для средних предпринимателей содержать такого человека бессмысленно. В подобных ситуациях как раз и нужна поддержка центра «Мой бизнес».

Сейчас представители МСП могут воспользоваться новой услугой центра «Мой бизнес» по комплексному сопровождению технологических проектов. Оно включает консультирование, помощь в защите интеллектуальной собственности, подготовке бизнес-плана, разработке стратегии для получения финансирования.

Получить федеральную поддержку - значит заявить о себе на уровне всей страны. Это не только деньги. Это репутация. Поэтому компаниям важно участвовать во всероссийских грантовых конкурсах.

Одна из задач, которая сегодня стоит перед центром «Мой бизнес» и ассоциацией «ТехСтарт», - запустить акселератор для генерации новых проектов. Знания не должны пылиться на полках, им нужно практическое применение. Для этого ученым нужно понимать язык бизнеса, а предпринимателям - слушать разработчиков.

В Воронеже может появиться площадка, которая систематизирует технологические запросы компаний и предложения вузов. Таким образом, удастся максимально снизить технологические и экономические риски пилотирования, а значит дать шанс многим смелым проектам реализоваться.