2020-05-28T14:08:08+03:00
Общество

Председатель Гордумы наградил воронежских библиотекарей в юбилей их профессионального праздника

В этом году Владимир Ходырев помог библиотекам в Отрожке и в Краснолесном получить необходимые мебель и технику
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Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев наградил за многолетний добросовестный труд сотрудников МБУК «Централизованная библиотечная система» и поздравил их с профессиональным праздником. 225 лет назад, 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге открылась первая публичная библиотека.

Почетные грамоты городского парламента получили заведующая филиалом №5 Лариса Верещагина, главный библиограф филиала №5 Светлана Турчанинова и заведующая филиалом №12 Анна Резчикова.

Библиотеки №5 и №12 расположены на округе №1: в Отрожке и в Краснолесном соответственно. Владимир Ходырев ежегодно помогает им с пополнением книжного фонда, приобретением стеллажей, принтеров и компьютеров.

В этом году при содействии парламентария библиотеки получили 300 тысяч рублей на покупку необходимой мебели и техники.

Владимир Ходырев уверен, что Россия и в век информационных технологий останется самой читающей страной, а библиотеки по-прежнему будут настоящими центрами культуры и просвещения в городских микрорайонах.

- Должен быть хороший книжный фонд, пополняемый новинками и классическими произведениями, литературой для внеклассного чтения, и обязательно должна быть возможность воспользоваться компьютером, принтером и копировальной техникой. Библиотека должна развиваться и отвечать требованиям сегодняшнего дня. Кафедрой жизни в эпоху Возрождения называли библиотеки, это актуально и в наши дни, - отмечает председатель городской Думы.

Несмотря на растущий интерес молодого поколения к всевозможным гаджетам, в библиотеках №5 и №12 никогда не бывает пусто. Все потому, что здесь всегда найдут себе книги по душе читатели любого возраста. Кроме того, библиотека - это место, где можно, пусть и соблюдая тишину, пообщаться, обменяться мнением о прочитанном, а также поучаствовать в различных мастер-классах, творческих встречах и конкурсах.

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