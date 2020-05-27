В Воронеже снова провели рейд по соблюдению масочного режима в маршрутках

В среду, 27 мая, сотрудники мэрии и полиции снова проверили, как пассажиры воронежских маршруток соблюдают масочный режим. Его ввели 12 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним, маски нужно носить в общественном транспорте, такси, аптеках и магазинах, вокзалах и аэропортах, при посещении органов власти, а также на иных объектах, деятельность которых разрешена.

Такие рейды в Воронеже проводятся регулярно, начиная с 14 мая. Чиновники и полицейские уже проверили маршрутки на остановках «ул. Маршака», «ул. Остужева», «завод ГОО», «ж/д вокзал «Воронеж-1», «Центральный автовокзал», «Юго-Западный рынок». А сегодня к этому списку они добавили «ул. Генерала Лизюкова», «Механический завод», «ул. Ильича», «мкр. «Берёзка».

.

При проверке выяснилось, что маски есть почти у всех пассажиров. Однако лишь 70% из них находятся в средствах защиты постоянно. Остальные их надевают только в том случае, если видят, что автобус остановил сотрудник полиции.

По словам заместителя руководителя управления транспорта администрации Воронежа Максима Захарова, целью таких рейдов является профилактика и информирование жителей о способах передачи коронавируса:

- Мы предупреждаем воронежцев об обязательном ношении масок в общественном транспорте и убеждаем в том, что это делать необходимо. Все мы знаем, что нередко новое инфекционное заболевание протекает бессимптомно и человек, сам того не понимая, может заразить окружающих.

Маска служит барьером, который может задержать распространение инфекции, если она есть, а также защитит здорового человека от больного.

- Ношение маски водителем автобуса и всеми пассажирами значительно повышает шансы не заболеть. Давайте бережно относиться и к себе, и к окружающим, - обратился Максим Захаров.