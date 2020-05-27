Воронежцы смогут обсуждать градостроительные проекты онлайн

На 55-ом заседании Воронежской городской Думы депутаты единогласно согласовали кандидатуру Владимира Левцева на должность заместителя главы администрации по градостроительству и кандидатуру Вадима Башилова на должность руководителя управы Левобережного района.

Однако, пожалуй, главными темами минувшей повестки стали общественные обсуждения, которые теперь будут проходить в режиме онлайн, поддержка пострадавших в период коронавируса предпринимателей и жилье для переселения граждан из аварийных домов.

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Будут видны все бурные споры

Публичные слушания в Воронеже теперь смогут проводить на интернет-площадке. Выразить свое мнение онлайн по тому или иному проекту можно будет на сайте «Активный электронный гражданин» (http://e-active.govvrn.ru). Соответствующее положение утвердили парламентарии.

- Помимо публичных слушаний, которые проходят у нас в формате приглашения людей в конкретную дату, в конкретное место, вносится такое понятие как «общественные обсуждения», которые пройдут в онлайн режиме. На электронной площадке, где разместят конкретные проекты, будут видны все бурные споры, предложения и замечания граждан, заинтересованных в обсуждении того или иного проекта, - пояснил председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям Воронежской городской Думы Иван Кандыбин.

На обсуждение в сети, в частности, вынесут проекты Генерального плана, правил землепользования и застройки, правил благоустройства территорий, планировки или межевания территории. Если потребуется внести какие-либо изменения в них - они также должны пройти через публичную оценку.

То же правило касается и разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. А также разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Отвечать за организацию электронных публичных слушаний, касающихся градостроительной деятельности, будет комиссия по землепользованию и застройке города. Единственное исключение - Правила благоустройства территорий - за этим проектом и любыми изменениями в нем назначат следить специально созданную комиссию.

Проекты правовых актов по вопросам, выносимым на общественные обсуждения, будут размещать на официальном сайте администрации Воронежа (http://www.voronezh-city.ru/), на сайте управления главного архитектора города (http://uga.voronezh-city.ru/), а также на сайте «Активный электронный гражданин» (http://e-active.govvrn.ru).

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Организаторов ярмарок поддержат

Еще один ключевой вопрос - меры поддержки торговцев, заключивших договоры на размещение нестационарных торговых объектов, и организаторов ярмарок.

- По обращению об освобождении от оплаты права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, если он был заключен до указов губернатора, - предоставляется 50% снижения платы за каждый календарный день действия ограничительных мер. Касается это только тех, кто осуществляет деятельность в отраслях наиболее пострадавших и вошедших в перечень, утвержденный правительством, - рассказал председатель постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса Олег Черкасов.

Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев призвал парламентариев и мэрию рассмотреть шире возможности поддержки предпринимателей, пострадавших от последствий коронавируса.

В заключении заседания депутаты согласовали вопрос о приобретении жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Речь идет о домах, признанных аварийными после 1 января 2012 года. Мэрия закупит в 2020 году квартиры из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади не более 39 025 рублей.