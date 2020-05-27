В Воронеже за подростка, избившего старика, школьников и взрослого мужчину, ответят полиция и управа

В областной прокуратуре рассказали о промежуточных результатах проверки по поводу похождений 14-летнего подростка. Напомним, школьник любил бить людей и снимать это на видео. Вместе с приятелем и подругой он проводил время на улице Моисеева на квартире бедного старика, который, видимо, уже махнул на себя рукой. Он вместе с приятелем бил пожилого человека, который даже не защищался, только заслонял лицо руками. Причем делал это ногами в прыжке: так сказать, чувствовал себя Джекки Чаном, только вот упражнялся на живом человеке. Тут еще проявила себя школьница, снимавшая гнусную сцену насилия на видео. Надо сказать, после размещения съемки избиения в интернете неравнодушные люди помогли пожилому человеку с едой, купили диван и холодильник.

Старик жил в таких вот условиях, после избиения неравнодушные люди ему купили новый диван и холодильник.Фото: соцсети

А вот с участниками расправы над стариком начался форменный цирк. Сначала одного из них якобы избили в отместку: он, размазывая кровь, извинялся. Тоже на видео. Потом оказалось, что съемка была постановочной. Затем появилось другое видео. На нем какой-то родственник либо опекун участвовавшего в избиении подростка говорит, что с ним разберется сам и требует никому больше в это дело не лезть.

Дальше больше. Недавно стало известно о том, что подросток продолжает снимать сцены избиения, где в роли актера и, видимо, режиссера выступает сам. На этот раз возле заброшенного здания хлебозавода он вместе со стаей своей подручных примерно того же возраста сначала избил одного школьника, а потом издевался над другим: мальчика кидали на камни и гвозди, порвали ему куртку, разбили телефон. Надо ли говорить, что все это попало на видео?

Венцом криминальных похождений подростка стал святой для нас всех праздник – День Победы. Вместо того, чтобы почтить память погибших, этот молодой человек на улице Выборгской Ленинского района бил ногами по голове 30-летнего прохожего. Да так, что мужчина оказался в реанимации.

После этого преступления терпение у стражей порядка наконец-то лопнуло, и подростка отправили за решетку по крайней мере на два месяца. Теперь прокуратура проверяет, нельзя ли это было сделать раньше.

И, судя по всему, сотрудники надзорного ведомства склоняются к мнению, что выходки этого 14-летнего негодяя нужно были жестко пресекать намного раньше.

- Наши сотрудники вскрыли неединичные нарушения законодательства и недостатки в работе, допущенные органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ленинского района, - заявили в прокуратуре. - Установлены нарушения при организации и проведении профилактической работы со стороны районного подразделения по делам несовершеннолетних, а также муниципальной комиссии управы. Внесены представления начальнику городского отдела полиции № 8 и руководителю управы района с требованием о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

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