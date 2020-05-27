2020-05-27T11:41:43+03:00
Происшествия

В Воронеже за подростка, избившего старика, школьников и взрослого мужчину, ответят полиция и управа

Должностные лица, которые по идее должны были контролировать его поведение, попали под пристальное внимание прокуратуры [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Избиение участника расправы над пожилым человеком оказалось фейком.Избиение участника расправы над пожилым человеком оказалось фейком.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В областной прокуратуре рассказали о промежуточных результатах проверки по поводу похождений 14-летнего подростка. Напомним, школьник любил бить людей и снимать это на видео. Вместе с приятелем и подругой он проводил время на улице Моисеева на квартире бедного старика, который, видимо, уже махнул на себя рукой. Он вместе с приятелем бил пожилого человека, который даже не защищался, только заслонял лицо руками. Причем делал это ногами в прыжке: так сказать, чувствовал себя Джекки Чаном, только вот упражнялся на живом человеке. Тут еще проявила себя школьница, снимавшая гнусную сцену насилия на видео. Надо сказать, после размещения съемки избиения в интернете неравнодушные люди помогли пожилому человеку с едой, купили диван и холодильник.

Старик жил в таких вот условиях, после избиения неравнодушные люди ему купили новый диван и холодильник. Фото: соцсети

Старик жил в таких вот условиях, после избиения неравнодушные люди ему купили новый диван и холодильник.Фото: соцсети

А вот с участниками расправы над стариком начался форменный цирк. Сначала одного из них якобы избили в отместку: он, размазывая кровь, извинялся. Тоже на видео. Потом оказалось, что съемка была постановочной. Затем появилось другое видео. На нем какой-то родственник либо опекун участвовавшего в избиении подростка говорит, что с ним разберется сам и требует никому больше в это дело не лезть.

Дальше больше. Недавно стало известно о том, что подросток продолжает снимать сцены избиения, где в роли актера и, видимо, режиссера выступает сам. На этот раз возле заброшенного здания хлебозавода он вместе со стаей своей подручных примерно того же возраста сначала избил одного школьника, а потом издевался над другим: мальчика кидали на камни и гвозди, порвали ему куртку, разбили телефон. Надо ли говорить, что все это попало на видео?

Венцом криминальных похождений подростка стал святой для нас всех праздник – День Победы. Вместо того, чтобы почтить память погибших, этот молодой человек на улице Выборгской Ленинского района бил ногами по голове 30-летнего прохожего. Да так, что мужчина оказался в реанимации.

После этого преступления терпение у стражей порядка наконец-то лопнуло, и подростка отправили за решетку по крайней мере на два месяца. Теперь прокуратура проверяет, нельзя ли это было сделать раньше.

И, судя по всему, сотрудники надзорного ведомства склоняются к мнению, что выходки этого 14-летнего негодяя нужно были жестко пресекать намного раньше.

- Наши сотрудники вскрыли неединичные нарушения законодательства и недостатки в работе, допущенные органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ленинского района, - заявили в прокуратуре. - Установлены нарушения при организации и проведении профилактической работы со стороны районного подразделения по делам несовершеннолетних, а также муниципальной комиссии управы. Внесены представления начальнику городского отдела полиции № 8 и руководителю управы района с требованием о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

Извиняется за избиение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Департамент промышленности рекомендовал воронежским предприятиям за свой счет проверить сотрудников на коронавирус
В воронежский «Факел» пришел еще один защитник
Директора воронежского комбината будут судить за отсутствие дезинфекции во время пандемии коронавируса
В Воронеже с начала лета начнет работу бесплатный прокат детских автокресел
Под Воронежем будут судить мужчину, подстрелившего коллегу на работе
Нового заместителя прокурора Воронежской области перевели с аналогичной должности в Москве
Пенсионерка из Воронежской области так боялась потерять сбережения, что сделала 44 перевода мошенникам
В Воронежской области на директоров магазинов возбудили уголовное дело за продажу сигарет возле школ
В Воронеже маршрутки ездили с поврежденными шинами и неисправными тормозами
Заповедник Воронежской области показал видео с игрой лисят
Водителя маршрутного автобуса в Воронеже оштрафовали за опасный маневр
Воронежская областная Дума в первом чтении приняла законопроект, ограничивающий работу «наливаек» в жилых кварталах
В центре Воронежа на перекрестке врезались друг в друга три иномарки
В Воронежской области еще 78 человек выздоровели от коронавируса 27 мая
В Воронеже выбрали лучший проект скульптуры фронтовому шоферу из рассказа Шолохова
В Воронеже на перекрестке столкнулись Kia Ceed и Ford Focus: пострадал человек
В Воронежской области среднемесячная зарплата составила 34 тысячи рублей
Показатели по коронавирусу вновь не соответствуют норме для второго этапа снятия ограничений в Воронежской области
Сотрудники воронежского музея-заповедника «Дивногорье» выступили против смены руководства
В Воронежской области новый коронавирус подтвердился еще у 62 человек на 27 мая
На проект подсобного корпуса Воронежского театра оперы и балета собираются потратить 6,3 млн рублей
В Воронеже подготовят техзадание для разработки проекта территории Петровской набережной
В Воронежской области нашли останки 21 бойца Красной Армии
Замок Ольденбургских под Воронежем запустил продажу билетов с открытой датой
В Воронеже стартует онлайн фестиваль «ВокалисТЫ!»
В Воронеже коронавирусом заразились 12 сотрудников Центра ракетного двигателестроения