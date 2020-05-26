За первые сутки в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более двухсот тысяч человек

Напомним, предварительное голосование «Единой России» началось в полночь 25 мая по московскому времени. Через семь часов началась DDoS-атака — из-за этого официальный сайт процедуры некоторое время работал с перебоями.

«Атака продолжается — причем, по разным направлениям. Например, сегодня появился новый вектор — непосредственно на официальный сайт партии. Мы проанализировали IP-адреса и заблокировали подозрительные. Они относятся к разным странам. Кроме того, нарастили серверные мощности. Ни один бюллетень не был утерян за время DDoS — если человеку пришло уведомление, что он проголосовал, значит его голос зарегистрирован в блокчейне», — сказал Сергей Перминов.

Он отметил, что сейчас сайт предварительного голосования работает без перебоев. Отдельные технические трудности пользователей, в случае возникновения, решаются в оперативном порядке службой поддержки.

За первые сутки в предварительном голосовании приняли участие более двухсот тысяч избирателей. Информационная система вышла на пиковую мощность и сейчас обрабатывает 800 голосов в минуту. С нагрузкой справляется.

Отметим, что в Воронежской области подано 382 заявления на 56 мандатов в областной Думе и 207 – на 36 мандатов депутатов в городской. В числе кандидатов – работники здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодые представители социально активного бизнеса.