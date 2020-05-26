В «Единой России» началось предварительное голосование

Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Мы открыли федеральный ситуационный центр, где в течение недели будем собирать и обрабатывать данные о ходе предварительного голосования. Вся актуальная информация из центра будет доступна в режиме онлайн», — сказал Андрей Турчак.

Он напомнил, что «Единая Россия» была и остается «единственной партией в стране, которая использует такую процедуру для отбора кандидатов на выборы разного уровня».

В предварительном голосовании участвует больше шести тысяч кандидатов. Средний конкурс — порядка пяти человек на место – выше, чем в прошлом году. Почти половина участников — моложе 35 лет.

В системе предварительного голосования зарегистрировалось порядка 900 тысяч избирателей. Регистрация желающих принять участие в процедуре продолжается, пока идет голосование.

Председатель Воронежской областной Думы, член Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения Партии Владимир Нетёсов подчеркнул, что Предварительное голосование всегда обеспечивает приток «новых людей» в Партию и позволяет поддержать тех граждан, кто впервые решил заняться политикой.

«Процедура проходит открыто и легитимно, является своеобразным «народным фильтром», через который можно понять, кто из кандидатов получит поддержку на предстоящих выборах. Надеюсь, что жители нашего региона проявят активность и примут участие в отборе кандидатов»,- резюмировал Нетёсов.

Итоги праймериз подведут 31 мая. Победители будут представлять «Единую Россию» на выборах в сентябре.