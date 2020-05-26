Коронавирус в Воронеже, последние новости на 26 мая 2020: зараженные медики и работники завода, специальная барокамера для лечения COVID-19

1 518 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. 16 пациентов за минувшие сутки вылечились. Общее количество выздоровевших воронежцев достигло 1026. Скончались 17 человек с COVID-19. Еще 933 жителя госпитализированы с подозрением на инфекцию. Под домашним наблюдением - 2 885 человек. В области провели уже 106 478 лабораторных исследований на наличие инфекции.

254 медика заразились коронавирусом с 1 апреля по 24 мая в регионе. Среди заболевших не только врачи и медсестры, но и водители, вспомогательный персонал. Часть из них уже выздоровела. За профессиональные риски при исполнении должностных обязанностей медикам полагается единовременная выплата в 68 тысяч рублей. Однако для выяснения причин и места заражения сначала должно пройти эпидемиологическое расследование.

На Воронежском вагоноремонтном заводе новый коронавирус выявили у 40 сотрудников. У 13 из них болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у остальных - бессимптомно. Всего же численность работников предприятия составляет около 2,5 тысяч. Завод изменил часть производственных процессов для минимизации контактов между рабочими. И продолжает работу с соблюдением всех мер безопасности.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, не радуют. Если раньше наш регион не соответствовал только по коэффициенту распространения инфекции, то теперь возникли вопросы и по свободному коечному фонду. По данным от оперштаба на 25 мая, коэффициент распространения инфекции: 1,35, а норма 0,8. А свободный коечный фонд для лечения COVID-19: 49,2% (норма 50%). Пока мы укладываем только по показателям тестирования на 100 тысяч жителей: у нас 128,1 при норме 90.

Пациентов с COVID-19 в Воронеже начали лечить в специальной барокамере. В герметичный сосуд подается кислород под давлением, таким образом кровь им насыщается. Это осенно актуально для больных коронавирусом, так как одним из осложнений заболевания является нарушение кислородного насыщения органов и тканей. Областная больница №1 (ВОКБ №1) стала одним из первых медучреждений в России, где применили такую практику. Специалисты провели больше 20 сеансов для шести пациентов.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.