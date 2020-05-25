Сергей Перминов: На сайт предварительного голосования «Единой России» совершена DDoS-атака

В районе семи утра начался резкий рост числа попыток проголосовать, рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

«Изначально голосование шло в штатном режиме. В семь утра начался лавинообразный рост попыток проголосовать. Спустя некоторое время техподдержка обнаружила DDoS-атаку - в систему предпринимались попытки загружать голоса с несуществующих идентификаторов выборщиков», — сказал Сергей Перминов.

Он подчеркнул, что в течение двух часов основной наплыв таких запросов — речь идет о сотнях тысяч — удалось остановить, однако за это время скопилась очередь из настоящих выборщиков. Сейчас она постепенно разгружается.

«Мы используем блокчейн для проведения предварительного голосования — соответственно, все данные приходят к нам в зашифрованном виде и проходят несколько этапов верификации. Все бюллетени анонимны — мы не имеем доступа к личной информации выборщиков, которые их отправили, а значит — не можем отследить вектор атаки. Соответственно, обрабатываем все без исключения запросы. Поэтому сейчас мы наращиваем мощности для того, чтобы не потерять ни один из настоящих голосов. До настоящего момента ни одной потери бюллетеня не произошло – все данные всех настоящих выборщиков, которым удалось проголосовать, попали в блокчейн и будут доступны для проверки, корректность голосования не нарушена», — заявил Сергей Перминов.

Он отметил, что нагрузка на сервер, судя по идентификаторам, шла не из какого-то конкретного региона, а была распределена. Из-за анонимности процедуры пришлось действовать опытным путём — поочередно от системы отключались подсети, чтобы определить источник атаки.

«На самой процедуре, на корректности результатов предварительного голосования произошедшее никак не скажется», — заключил Сергей Перминов.