Коронавирус в Воронеже, последние новости на 25 мая 2020: количество выздоровевших достигло тысячи

1 463 жителя Воронежской области заразились коронавирусом. Еще 28 пациентов за минувшие сутки вылечились. Общее количество выздоровевших воронежцев достигло 1010. Скончались 17 человек с COVID-19. Еще 805 жителей госпитализированы с подозрением на инфекцию. Под домашним наблюдением - 2 888 человек.

Показатели, установленные Роспотребнадзором и определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, вновь не радуют. Мест в медучреждениях для лечения пациентов с коронавирусом в регионе достаточно - 51,3% (при норме 50%). И тестирование налажено хорошо: 124,2 на 100 тысяч жителей (норма 90). Однако коэффициент распространения инфекции превышен: 1,28 (при норме 0,8).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.