Коронавирус в Воронеже, последние новости на 24 мая 2020: более сотни россиян вернулись спецрейсом из Армении

У 1 419 жителей Воронежской области выявили коронавирус. 982 человека уже выздоровели. 17 пациентов скончались. С подозрением на инфекцию госпитализированы 848 воронежцеы. Под домашним наблюдением - 2 707 человек.

Накануне в Воронеж прибыл самолет из Еревана со 109 пассажирам. Это был спецрейс, организованный для наших соотечественников, которым ранее не удалось покинуть Армению из-за коронавируса. Домой вернулись жители 18 регионов России. Большую часть составляют: воронежцы и саратовцы - по 18 человек, москвичи - 12, волгоградцы - 11.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора обследовали всех прибывших. После чего 69 человек отправили домой в другие области и республики автотранспортом. 21 человека отвезли в обсерватор. Беременную девушку для безопасности доставили в воронежский роддом №3. Что касается наших земляков, 12 человек будут соблюдать двухнедельный карантин в Воронеже, оставшиеся - по одному человеку в Калачеевском, Семилукском, Новоусманском и Лискинском районах, еще двое - в Верхнемамонском.

Несколько сотрудников Воронежского вагоноремонтного завода заболели коронавирусом. Предприятие располагается по адресу: переулок Богдана Хмельницкого, 1. Основной профиль завода - ремонт и модернизация пассажирских вагонов всех типов. На территории расположены 59 зданий. Предприятие включает 7 основных производственных цехов. Общая численность работников составляет около 2,5 тысяч человек. У скольких сотрудников подтвердился COVID-19 пока не сообщается.

Чиновники мэрии Воронежа, которые контактировали с руководителем городского управления физкультуры и спорта Александром Бахтиным и заместителем главы Людмилой Бородиной (ранее у них выявили коронавиурс), получили результаты тестов. Среди проверенных 113 сотрудников администрации никто не заболел.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, 23 мая вновь не были выполнены. Если по свободному коечному фонду для лечения пациентов с коронавирусом проблем нет. Свободно 53,8% (норма 50%). Да и по тестированию на 100 тысяч жителей все хорошо: 121,9 (норма 90). Проблема в коэффициенте распространения инфекции. Он сейчас превышен: 1,01 (норма 0,8).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.