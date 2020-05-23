2020-05-23T00:10:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 23 мая 2020: количество выздоровевших приближается к тысяче

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 23 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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1 362 жителя Воронежской области заразились коронавирусом. Больше всего заболевших в Воронеже, а также в Новоусманском, Лискинском, Россошанском и Кантемировском районах. На них приходится 70% жителей области, у которых диагностировали COVID-19. Общее количество выздоровевших составляет 918 человек. 16 пациентов скончались. С подозрением на инфекцию госпитализированы 853 воронежца. Под домашним наблюдением - 2 645 человек.

Успенский семинарский храм Воронежа закрыли из-за коронавируса. Сначала COVID-19 подтвердился у певчей хора. После этого все, кто с ней контактировал, сдали тесты: это девять священнослужителей и несколько сотрудников храма. Через сутки коронавирус подтвердился у священника. Сейчас и он, и певчая находятся под присмотром врачей.

Стало известно время вылета рейса NGT747 из Еревана в Воронеж. Ожидалось, что наши соотечественники, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса, вернутся 17 мая. Позже вылет перенесли на 23 мая. В посольстве России в Армении сообщили, что рейс состоится в 12.00. Регистрация откроется в 9.30. Среднее время в пути при таком перелете обычно составляет 2 часа 10 минут.

На кондитерской фабрике в деревне Богданово Рамонского района заболели коронавирусом 17 человек. О вспышке опасного заболевания на этом предприятии областные власти сообщили еще 14 мая. Однако до последнего времени масштаб заражения был неясен.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461

ИСТОЧНИК KP.RU

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