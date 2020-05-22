В Воронеже проведут вебинары для предпринимателей по продвижению в интернете и гибкому управлению

Воронежский центр «Мой бизнес» представил новую версию своего сайта. На портале вы получите полный доступ к информации о государственной поддержке, советам от состоявшихся бизнесменов, обучающим тренингам и другому полезному материалу, который поможет вам быть успешным предпринимателем.

Если вы зарегистрируетесь, то в личном кабинете будете одним из первых получать анонсы актуальных событий, таких как федеральные программы «Продвижение в интернете» или «Гибкие технологии управления».

Эти серии вебинаров для предпринимателей Воронежской области стартуют 25 и 28 мая соответственно. Как и подобает программам с такими названиями, они пройдут в формате онлайн. Участие, что немаловажно, бесплатно.

«Продвижение в интернете» - для кого этот курс?

Организаторы - платформа «Деловая среда» и воронежский центр «Мой Бизнес» - хотят дать участникам инструменты для открытия и развития собственного бизнеса в социальных сетях и интернете. С помощью программы предприниматели смогут систематизировать знания про современный маркетинг.

Уже 25 мая в 18.30 выступит программный директор онлайн-универстита «Skillbox», эксперт и спикер в области таргетированной рекламы и социальных медиа Николай Смирнов. Он разберет первые шаги по продвижению бизнеса в интернете.

Знаете ли вы, какие главные параметры в маркетинге для предпринимателя? Как проработать KPI? Какие бывают типы интернет-проектов? На эти и многие другие вопросы ответит Николай Смирнов.

Зарегистрироваться, а заодно узнать подробную информацию других спикерах можно на официальном сайте.

Пройдя обучение, вы сможете самостоятельно формулировать цели для своего бизнеса в данном направлении, прописывать свою аудиторию и разрабатывать стратегии продвижения. Быть может, вам на первых шагах и не нужен будет отдельный маркетолог? Ведь вы и сами сможете описать воронку продаж и пути клиентов да и в целом продвигать бизнес с помощью социальный сетей, таргетированной рекламы, поискового продвижения.

Что такое «Гибкие технологии управления»?

Современные подходы управления помогают расширить видение собственного дела. Agile и вовлекающее лидерство, дизайн-мышление и сервис-дизайн - все это не просто красивые понятия, это реальные рабочие инструменты.

Так, 28 мая в 18:30 занятие по теме «Agile в бизнесе. Как управлять командой по-другому» проведет основатель и собственник интернет-магазин обоев Oboi-Store.ru и SEO агентство Smenik-Agency Николай Смерницкий.

Scrum, Agile, Lean, Kanban – тренер объяснит, что это и зачем простым языком. Вы узнаете, как подобрать подходящий для своего бизнеса метод управления, как написать стратегию с mind map, а также управлять временем с облачными календарям и многое другое.

Участие, напомним, бесплатное, однако нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Там же вы узнаете о выступлениях других спикеров.

По окончании программы вы сможете выбрать подходящие технологии управления для своего бизнеса и создавать востребованные продукты. Или, быть может, переведете свое дело на удаленную работу, что сегодня крайне актуально.

Как проходит обучение?

Участники программ слушают серию вебинаров, а также могут взять в работу материалы от спикеров и дополнительную информацию с платформы «Деловая среда». По окончании обучения предприниматели получат сертификат о прохождении программы, а особо отличившиеся - подарки от «Деловой среды».

Справка «КП»

«Деловая среда» - это совместный проект Минэкономразвития и Сбербанка. Направление «Образовательные программы» решением президента Владимира Путина признано проектом федерального значения. Оно признано одной из лучших практик для развития предпринимательства в России. Программа в нашем регионе проходит при поддержке Центра поддержки предпринимательства Воронежской области.

В 2019 году «Деловой средой» реализовано более 1060 обучающих мероприятий в 51 регионе России. Прошли обучение более 21 тысячи предпринимателей, а своим опытом поделились более 150 федеральных спикеров.