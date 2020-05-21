Выходные в Воронеже: онлайн премьера в Камерном, мастер-классы в кукольном
МАСТЕР-КЛАССЫ В КУКОЛЬНОМ
Воронежский театр кукол «Шут» продолжает фонтанировать творческими идеями на удаленке. Артисты завершили проект «Театр дома», где с начала режима самоизоляции выложили на YouTube канале театра 22 видео-выпуска, в которых показывали сказки, читали в игровой форме стихи, демонстрировали сценки домашнего театра теней. Их можно посмотреть и сейчас.
A сейчас артисты запустили новый проект - «Мастер-класс – театр для вас». Первый выпуск наглядно показал возможности перчаточной куклы.
ПРЕМЬЕРА ПРО САМОИЗОЛЯЦИЮ В КАМЕРНОМ
Камерный театр завершил сезон онлайн-премьерой на злобу дня. Михаил Бычков поставил спектакль по zoom-пьесе «Выбрать троих» драматурга Дмитрия Данилова.
- Последняя работа уходящего театрального года – это актуальное высказывание о том, что окружает всех нас. Новая пьеса Дмитрия Данилова имеет прямое отношение к тому, что в данный момент переживает современное общество. В центре внимания драматурга оказывается обычная российская семья, члены которой находятся в самоизоляции, - сообщили в театре.
Пьеса «Выбрать троих» родилась в рамках фестиваля «Корона-драма» – онлайн-фестиваля мини-пьес на тему коронавируса и всего, что с ним связано. Изначально драматург написал 12-страничную мини-пьесу за одну ночь и отправил ее нафестиваль. Через несколько дней доработал ее до полного формата.
Видеозапись спектакля можно посмотреть на YouTube-канале Камерного.
ДВА СПЕКТАКЛЯ В ДРАМЕ
#кольцовскийонлайн в этот уик-энд покажет записи двух спектаклей. 22 мая театр повторит спектакль режиссера Никиты Рака «Как я стал...» по пьесе Ярославы Пулинович, а в субботу, 23 мая, смотрите комедию Бомарше «Безумный День, или Женитьба Фигаро» в постановке Анатолия Иванова.
Кроме того, на сайте Кольцовского до выходных доступны для просмотра спектакли «Приходи и уводи» и «Зойкина квартира».
ЧАЙКОВСКИЙ В ОПЕРНОМ
На Youtube-канале театра доступны известные номера из балетов Чайковского: "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и "Спящая красавица". Хореографические спектакли, музыку к которым написал великий русский композитор, называют визитной карточкой русского балета. Настоящее сокровище русского музыкального искусства – «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». И как раз эти три балетных шедевра есть в репертуаре Воронежского театра оперы и балета.
ИСТОЧНИК KP.RU