2020-05-21T21:18:04+03:00
Звезды

Выходные в Воронеже: онлайн премьера в Камерном, мастер-классы в кукольном

Культурные учреждения продолжают проекты в дистанционном формате
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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МАСТЕР-КЛАССЫ В КУКОЛЬНОМ

Воронежский театр кукол «Шут» продолжает фонтанировать творческими идеями на удаленке. Артисты завершили проект «Театр дома», где с начала режима самоизоляции выложили на YouTube канале театра 22 видео-выпуска, в которых показывали сказки, читали в игровой форме стихи, демонстрировали сценки домашнего театра теней. Их можно посмотреть и сейчас.

A сейчас артисты запустили новый проект - «Мастер-класс – театр для вас». Первый выпуск наглядно показал возможности перчаточной куклы.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРЕМЬЕРА ПРО САМОИЗОЛЯЦИЮ В КАМЕРНОМ

Камерный театр завершил сезон онлайн-премьерой на злобу дня. Михаил Бычков поставил спектакль по zoom-пьесе «Выбрать троих» драматурга Дмитрия Данилова.

- Последняя работа уходящего театрального года – это актуальное высказывание о том, что окружает всех нас. Новая пьеса Дмитрия Данилова имеет прямое отношение к тому, что в данный момент переживает современное общество. В центре внимания драматурга оказывается обычная российская семья, члены которой находятся в самоизоляции, - сообщили в театре.

Пьеса «Выбрать троих» родилась в рамках фестиваля «Корона-драма» – онлайн-фестиваля мини-пьес на тему коронавируса и всего, что с ним связано. Изначально драматург написал 12-страничную мини-пьесу за одну ночь и отправил ее нафестиваль. Через несколько дней доработал ее до полного формата.

Видеозапись спектакля можно посмотреть на YouTube-канале Камерного.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДВА СПЕКТАКЛЯ В ДРАМЕ

#кольцовскийонлайн в этот уик-энд покажет записи двух спектаклей. 22 мая театр повторит спектакль режиссера Никиты Рака «Как я стал...» по пьесе Ярославы Пулинович, а в субботу, 23 мая, смотрите комедию Бомарше «Безумный День, или Женитьба Фигаро» в постановке Анатолия Иванова.

Кроме того, на сайте Кольцовского до выходных доступны для просмотра спектакли «Приходи и уводи» и «Зойкина квартира».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЧАЙКОВСКИЙ В ОПЕРНОМ

На Youtube-канале театра доступны известные номера из балетов Чайковского: "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и "Спящая красавица". Хореографические спектакли, музыку к которым написал великий русский композитор, называют визитной карточкой русского балета. Настоящее сокровище русского музыкального искусства – «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». И как раз эти три балетных шедевра есть в репертуаре Воронежского театра оперы и балета.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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