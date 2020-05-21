В Воронежской области стартовал прием заявок на выплаты на детей от трех до семи лет

В правительстве Воронежской области рассказали, что с 20 мая семьи с низкими доходами могут подать заявку на новую детскую выплату. Ее размер составляет 4595 рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОМОЩЬ

Чтобы получить деньги, семья должна соответствовать нескольким критериям. Во-первых, ребенок и его родитель (законный представитель) должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в Воронежской области. И, во-вторых, размер снерднедушевого дохода в семье в месяц не должен превышать 9410 рублей. Последняя цифра – это величина прожиточного минимума на душу населения, установленная в Воронежской области на II квартал 2019 года. В региональном департаменте социальной защиты пояснили, что каждая семья может самостоятельно рассчитать свои доходы. Для этого нужно взять сумму всех доходов семьи за последние 12 календарных месяцев (предшествующих шести календарным месяцам перед месяцем подачи заявления), разделить ее на 12 и полученное значение еще раз разделить на количество членов семьи.

«В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, его супруг, несовершеннолетние дети», – пояснили в департаменте социальной защиты.

В то же время лица, лишенные родительских прав; проходящие военную службу по призыву; заключенные; граждане, находящиеся на полном государственном обеспечении, в состав семьи при расчете не включаются.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

Обратиться за выплатой может любой из родителей ребенка либо его законный представитель. Существует несколько способов. Первый – через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал Воронежской области в сети Интернет. Второй способ – обратиться в один из центров «Мои документы» (МФЦ). С 12 мая там ведут прием только по предварительной записи (выбрать время можно на сайте https://mydocuments36.ru/ или по телефону +7 (473) 226-99-99). Третий способ – попасть на прием в органы социальной защиты населения по месту жительства, также по предварительной записи.

Как пояснили в департаменте соцзащиты, ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, и до его восьмилетия. Если таких детей в семье несколько, то платить будут на каждого ребенка. Сроки обращения за выплатами нужно уточнять в органах соцзащиты. Еще стоит отметить, что гоподдержка назначается семьям на календарный год. По его истечении нужно будет снова подать заявление и необходимые документы.

В заявлении должны быть указаны сведения о заявителе и членах его семьи: СНИЛС, степень родства, данные о документе, удостоверяющем личность, дате и месте рождения, гражданстве, месте жительства, сведения о доходах каждого члена семьи, регистрации брака. Также следует указать виды доходов. Это могут быть алименты, пособия на период отпуска по уходу за ребенком до полутора лет, по временной нетрудоспособности. Этот список достаточно обширный, поэтому родителям, прежде чем подать заявление, нужно будет проконсультироваться в органах соцзащиты.

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