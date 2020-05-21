Воронежский депутат призвал отсрочить ввод платных парковок

С 12 мая за парковку в центре Воронежа вновь нужно платить. Власти города предупреждали, что введут эту меру, как только закончится период нерабочих дней из-за коронавируса. Так и случилось. С 18 мая начали работать административные комиссии - а значит тем, кто не заплатит за место для своего автомобиля, придет штраф.

- Цель властей понятна - разгрузить центр города от автомобилей. Однако прежде чем это сделать, необходимо произвести полноценную транспортную реформу для качественных пассажироперевозок, - комментирует ситуацию депутат Воронежской городской Думы Артем Рымарь.

Долгое время плату с водителей за парковку не брали из-за пробела в законодательстве: административные комиссии не могли получить сведения о нарушителях от ГИБДД. А как только соответствующий законодательный акт приняли, началась пандемия коронавируса. Тогда власти решили временно не брать плату.

С одной стороны: парковки в центре Воронежа сделали свободными на время «нерабочих дней» - а они закончились. Но с другой: в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. По последним данным, уже у 1 307 жителей Воронежской области диагностировали коронавирус. Только 21 мая зафиксировали 41 новый случай заражения.

Сергей Рыжков, активист движения «Нет платной парковке в Воронеже» считает, что в условиях пандемии нельзя, чтобы люди массово собирались в маршрутных автобусах. По его мнению, это может привести к тому, что в результате такого скопления воронежцы еще больше рискуют заразиться Covid-19.

Есть и другой аспект проблемы: горожан, которые предпочитают передвигаться на личном транспорте из-за угрозы распространения вируса, - не мало. Среди них есть и те, кто оказался в сложном экономическом положении, так как остался без работы или потерял часть доходов после введения ограничительных мер. За счет чего им оплачивать парковку?

- Воронежцы сейчас живут в страхе и неизвестности, в стесненности в деньгах. Я считаю, что меры по оплате парковок необходимо отсрочить. В такой сложный период нужно думать о проблемах людей, - обращается председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Артем Рымарь.

Автор: Петр МАМОНТОВ