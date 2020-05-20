Онлайн - фестиваль «Лето вместе с Комсомолкой» пройдёт с 1 по 3 июня

В начале июня «Комсомольская правда» в Воронеже впервые проведет online - фестиваль в своей группе «Вконтакте».Первый день будет посвящен спорту: гостей ждут мастер-классы по йоге и танцам, советы от популярных тренеров и другие полезные мастер-классы и лекции.

Во время второго дня фестиваля для всех желающих пройдут экскурсии по Липецкому музею народного и декоративно-прикладного искусства, Воронежскому океанариуму, музею космонавтики Москвы, музею - заповеднику «Павловск» и воронежскому заповеднику. Завершится online - фестиваль днём мастер-классов. Шеф - повар одного из ресторанов Воронежа приготовит в прямом эфире мясные и рыбные блюда, а популярная онлайн - школа научит детей креативному рисованию. Конечно же, ни один день фестиваля «Лето вместе с Комсомолкой» не обойдётся без конкурсов и розыгрышей. И это только начало! Мы готовим много всего интересного и очень скоро расскажем об этом подробно. Прямые эфиры пройдут с 1 по 3 июня, начало в 19:00. Подробное расписание мероприятия появится позже.

https://vk.com/kpvrn

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